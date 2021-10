Saulo Hernández, técnico del Zamora Enamora, señaló hoy que siente "alegría, ilusión e inquietud" antes de arrancar una nueva temporada en LEB Plata. Una en la que pese a "contar con un grupo completamente nuevo" espera poder "dar el nivel" en una categoría que espera "muy complicada". Una dificultad que contempla tendrá también el primer partido frente a Aquimisa, pese a ser un rival al que superó en pretemporada, y donde espera poder "compensar la falta de centímetros" que existe entre ambas plantillas.

El entrenador zamorano afirmó que sus sensaciones ahora mismo son "de alegría, por iniciar una temporada más y ser una en la que parece que podremos recuperar un poquito más la normalidad; de ilusión, porque el grupo que hemos conformado ha demostrado hasta ahora que es un equipo extraordinariamente comprometido; y, por otro lado también, con inquietud y cautela porque el nivel de la competición pinta que será muy alto y nosotros tenemos un grupo completamente nuevo y todavía por hacer". Un último punto, el de la formación de la plantilla, en la que profundizó para apuntar los aspectos que más le preocupan antes de arrancar la campaña. "Creo que es evidente que tenemos todavía un problema de centímetros en la plantilla con la falta de un cinco para un plantel en el que Suley todavía no ha podido sumarse, por problemas burocráticos en Mali, y las lesiones de Manu Váquez e Isma Tamba. Eso seguro que será un debe a lo largo de las primeras jornadas" "A mayores del físico o de la estatura también estará otra cosa que no se puede solventar sin jugar, que tenemos un equipo en el que todos los jugadores (salvo Solarin) son nuevos y, encima, no han jugado juntos entre sí hasta ahora", reflexionó.

En cuanto al primer partido de la temporada, en la que Saulo Hernández no ve "una sola jornada en la que haya un rival que podría ser asequible", el técnico aserguró que será muy diferente del duelo que Aquimisa Carbajosa y Zamora Enamora jugaron en pretemporada. "Un partido amistoso es un partido amistoso. No creo que se parezca demasiado, más aún teniendo en cuenta que no contaremos con jugadores que tuvieron un papel importante en esa contienda. Con puntos en juego, la cosa cambiará, seguro", afirmó, recordando a continuación: "a Aquimisa Carbajosa nunca la hemos ganado en competición oficial".

Por lo que respecta a las claves del envite, Saulo Hernández destacó que Aquimisa Carbajosa "es un equipo muy activo en líneas de pase y que le gusta correr y conseguir opciones fáciles" y que su equipo tendrá que "asegurar los balones perdidos y el rebote, buscar paliar nuestra falta de centímetros atacando con velocidad y forzarles a jugar de forma posicional".