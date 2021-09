Aprovechando la rueda de prensa previa al encuentro que tendrá lugar mañana frente al CB Real Valladolid de LEB Oro, el Zamora Enamora ha presentado hoy a una de sus grandes estrellas para el presente curso. Un jugador que, como indicó Saulo Hernández, "no necesita mucha presentación" para la afición zamorana pues se trata de Jeff Solarin; pívot que tuvo su primera oportunidad en el baloncesto profesional en Zamora y que no dudó en asegurar que, al igual que él, "el CB Zamora ha crecido mucho estos años".

"Afortunadamente no hay mucho que presentar, en las últimas temporadas el club ha ido creciendo y ha tenido grandes jugadores y grandes personas en la plantilla. Uno de ellos es Jeff Solarin, que además es uno de los que más simpatía y respeto generó por su comportamiento dentro y fuera de la pista", comentó Saulo Hernández sobre la última incorporación del Zamora Enamora, esgrimiendo así los motivos que le llevan a volver a Zamora. El técnico también aprovechó la oportunidad para señalar que Solarin "es un jugador diferente" al que era entonces. "Creo que ahora nos encontramos con un jugador muy diferente a aquel joven que vino aquí tras acabar la universidad. Ha aprovechado los últimos cuatro años fuera de Zamora y ha ascendido a LEB Oro con Murcia donde ha sido un jugador muy importante para el equipo. Ha demostrado tener nivel y minutos en un equipo que se queda muy cerca de ascender", indicó el entrenador, asegurando que por ello, "viendo que se quedó sin equipo" el club hizo "una apuesta muy fuerte por él". "Sabemos que es una apuesta sobre seguro. Estamos muy agradecidos de poder contar con él", subrayó.

Por su parte, Solarin explicó que para él, la decisión de volver a Zamora resultó muy sencilla y contó el proceso que le trajo de vuelta hasta el Zamora Enamora. “Estaba esperando en casa, esperaba a que mis agentes me expusieran ofertas y, en ese tiempo, Saulo se puso en contacto con mis agentes y conmigo. Tuvimos una gran conversación y la decisión de volver fue muy sencilla para mí”, relató, asegurando que si bien es cierto que ha mejorado "en casi todos los aspectos, en el tiro, la defensa o la visión de juego, que ha crecido notablemente aunque tenga que seguir trabajando en ella", para él regresar al club le permitirá afrontar un nuevo reto que es el de crecer en el aspecto colectivo. "Quiero ser mucho más comunicativo y asumir más responsabilidad, hablar más con los compañeros y convertirme en un jugador con más liderazgo", afirmó.

Solarin también indicó que, bajo su punto de vista, el club ha aprovechado los últimos años tan bien como él, afirmando que la entidad ha cambiado y crecido mucho en ese tiempo. “Sí, creo que sí. Cada temporada que he pasado desde que hace cuatro o cinco años dejé el club lo he seguido de cerca porque siempre me he preocupado y he tenido cariño por el equipo que me dio mi primera oportunidad. Cada año he visto que el equipo ha competido cada día, en todos los partidos, y se ha hecho mejor, y ahora que estoy aquí puedo ver todos los cambios que se han hecho a lo largo de los últimos años. Además, creo que el equipo sigue cambiando, sigue creciendo en la buena dirección y eso es algo muy bueno para todos”, destacó.