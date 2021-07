Anthony Libroia, uno de los jugadores clave en los últimos años para la primera plantilla del Innova Chef, anunció su marcha tras cuatro temporadas en el club a través de redes sociales. Una noticia que confirmó ayer el CB Zamora, poniéndose así punto y final a la trayectoria del base italoamericano en la capital del Duero, donde se ha convertido en uno de los jugadores más queridos del conjunto de Saulo Hernández tras cuatro campañas defendiendo sus colores.

Esta salida, sumada al incierto futuro de Sergi Costa, al que los rumores sitúan lejos del Ángel Nieto la próxima temporada, obligan al CB Zamora a buscar un nuevo director de juego durante las próximas semanas en el mercado de fichajes. Un movimiento que se presume determinante, ya que la posición de base es una de las más importantes para los entrenadores. Máxime cuando se trata de encontrar sustituto a un hombre como Libroia, con muchos galones dentro del vestuario zamorano tras acumular experiencia en LEB Plata sobre el parqué del Ángel Nieto.

“Creo que, para ser precisos, necesitaremos de dos nuevos bases que asuman la dirección del equipo ya que, además de la despedida de Anthony y la marcha de Pol, somos muy conscientes de que será difícil retener a Sergi”, señalaba un Saulo Hernández que, como el resto del CB Zamora, es “muy consciente del papel” que la entidad tiene ahora en sus jugadores. “Somos un club que da oportunidades a jóvenes valores y nos llena de orgullo ver como, cada año, estos pueden ir subiendo de categoría”, razonó el técnico de un CB Zamora que este año ha visto como Molins ha dado el salto a LEB Oro, categoría que en la que podría coincidir con Costa.

La difícil realidad de tener que volver a encontrar director de juego, sin embargo, no abruma al CB Zamora pues, pese a tener un valor decisivo y no ser “la única necesidad de la plantilla”, el club afronta “con normalidad” este mercado de fichajes. “Solo contamos con Tamba y Kalinicenko, pero esta no es una situación nueva para nosotros. Esperaremos como siempre a que se muevan los equipos grandes y, después, veremos lo que queda. Por ahora, estamos más centrados en la estructura del club que en la plantilla, si bien podría llegar pronto un nuevo fichaje”, destacó Saulo.

Un experto en exprimir recursos

La tarea de encontrar sustituto a Libroia no será sencilla pero, seguramente, Saulo Hernández encontrará un buen sustituto al base ya que es un excelente gestor deportivo. Una labor en la que sobresale hasta el punto de haber participado recientemente en un coloquio-debate en el Máster de Dirección Deportiva que ofrece la empresa SportCoach. “Creo que no era yo quién debería haber tenido esta oportunidad, sino mi padre, pero por sus circunstancias no pudo acudir y he ido yo en representación del club”, señaló ayer el técnico del CB Zamora, que calificó de “auténtico lujo” haber podido “estar al lado de personas que llevan toda una vida en el baloncesto realizando una gestión impecable” como Méndez, del CB Avenida, o Ibáñez, del Palencia de LEB Oro. Ponentes con los que expuso gracias a “la buena imagen que proyecta ahora mismo el club, en el que pese a la reducida capacidad económica, se obtienen buenos resultados”.