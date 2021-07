Anthony Libroia, uno de los jugadores clave en los últimos años para la primera plantilla del CB Zamora, ha anunciado su salida del club zamorano este verano a través de un mensaje en las redes sociales donde se despedía tanto de compañeros como de aficionados señalando que nunca olvidará su estancia en la ciudad.

El base, uno de los jugadores más queridos por los seguidores zamoranos, pone así punto y final a su etapa en un CB Zamora en el que ha jugado durante cuatro temporadas. Un periplo que culmina siendo uno de los claros referentes del bloque de Saulo Hernández y como uno de los mejores jugadores en su posición de toda la LEB Plata.

Libroia declaró en redes sociales: "¡Gracias por todo CB Zamora, por cuatro años increíbles! Muchas mejoras para expresar con palabras! Mucha gente que me ha ayudado a través de este maravilloso viaje! Les aprecio a cada uno de ustedes chicos..." "He sido muy feliz de nuevo jugando el juego que amo. He dado todo lo que tenía por esta ciudad. Zamora será para siempre parte de mi ahora..." "Es hora de cerrar este capítulo y prepararse para un nuevo desafío". Un mensaje que cerró con cuatro palabras en español: "Muchas gracias por todo".

El italoamericano será así, con casi toda seguridad, baja en el conjunto de un Saulo Hernández que deberá buscar una nueva referencia en la dirección del equipo. Una labor que Libroia ha ejecutado esta última temporada junto a Sergi Costa, cuyo futuro también se sitúa fuera de Zamora en diversos medios de comunicación especializados en baloncesto.