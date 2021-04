Saulo Hernández, técnico del Innova Chef, afirmó ayer que el objetivo a día de hoy del equipo zamorano en su debut en los play-off de ascenso a LEB Oro no es otro que “mantener abierta la eliminatoria” frente a CB Prat que dará comienzo el domingo en el Ángel Nieto a las 18.00 horas. Una contienda que se presume complicada pues, en palabras del entrenador, “este es un adversario que mezcla lo que todo técnico sueña con tener”.

“La primera semana sin competición la concedimos un poco de parón emocional. Hicimos entrenamientos destinados a no perder el ritmo y ya, esta semana, con independencia de si nos clasificábamos o no, volvimos a dar el máximo en pista porque no se pueden encarar unos play-off entrenando solo tres días”, explicaba ayer Saulo sobre la extraña situación de tener que esperar hasta el miércoles para conocer su clasificación. Un periodo que “los jugadores, sin querer, vivieron con preocupación” pero que él cree que ha servido al grupo “para estar preparado para enfrentarse a CB Prat”.

La cabeza visible del Innova Chef aseguró ayer que “si estas eliminatorias fueran a siete partidos” su equipo “no tendría posibilidad” frente a los catalanes a los que consideró “superiores” pero “al tratarse de una eliminatoria a ida y vuelta”, su equipo tiene “opciones siempre que encuentre su mejor versión”. “Los entrenadores siempre decimos que el rival es el mejor equipo posible pero, atendiendo a los hechos, CB Prat es el claro favorito. Ellos han quedado segundos, nosotros octavos; es el equipo de toda la categoría que más puntos anota, más rebotes ofensivos coge y más valoración tiene; y, además, desde que fichó a Rafael Feliz, solo ha perdido un partido de los últimos diez y fue contra el Barcelona”, explicó Hernández, añadiendo: “por ello me parece ambicioso pensar más allá de competir el domingo, porque es un equipazo que mezcla lo que todo técnico sueña con tener en su equipo: juventud, veteranía, físico, proyecto... pero, a pesar de todo ello, vamos a competir y a luchar por cerrar la temporada con las mejores sensaciones posibles”.

Un premio para todo miembro del club

Saulo Hernández, que valoró la temporada del equipo con un notable debido a que “pese a que la parte bonita del deporte es que se vive en el día anterior y el equipo ha terminado pasando una mala racha que quita brillo al haber conseguido la permanencia, objetivo de la temporada” tras una liga regular en la que ha obtenido grandes resultados, quiso acordarse de “todas las personas del club” y dedicarles la primera clasificación del CB Zamora para unos play-off de LEB Oro. “Ha sido una campaña muy difícil para mí a nivel personal y conseguir esto, me parece un premio que debe ir dedicado a todas las personas que conforman el club más allá de los jugadores, que son los grandes artífices . Yo soy la cabeza visible pero hay mucha gente que está detrás, buena gente que hace cosas muy bien y que me ha ayudado a estar al frente en momentos muy complicados. Lo agradezco de corazón a todo el mundo, del staff de la publicidad a los gerentes o al cuerpo técnico. A todo el mundo que está alrededor del club. Estoy muy contento de poderles brindar estos primeros play-off de ascenso a LEB Oro porque es una recompensa que merecen”, destacó el técnico.