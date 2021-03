Saulo Hernández aseguraba al término del encuentro frente a Aquimisa Carbajosa que “seguramente” el aspecto psicológico tuvo mucho que ver en la derrota sufrida ayer por el Innova Chef, cuya mala racha se alarga ya cinco jornadas y que no convierte a su equipo en “tan malo como ahora mismo parece”.

“Seguro que influye. La cabeza es la parte más importante del juego y nosotros, ahora mismo, tenemos una sensación de ser peores de lo que somos cuando, objetivamente, no hay tanta diferencia entre ahora y cuando ganábamos”, comentó el técnico, añadiendo: “Muchas veces ganar o perder da una realidad distorsionada. Durante meses no éramos tan buenos como parecíamos y ahora, sin miedo a equivocarme, no somos tan malos como transmitimos. Pero cuando entras en una mala dinámica es difícil darte cuenta de ello y eso te lleva a que, en un partido como el de hoy, el rival te de un baño, especialmente al inicio, en cuanto a concentración y acierto”.

Según señalaba Saulo Hernández, al Innova Chef le resulta ahora mismo “muy difícil abstraerse de lo que te da el triunfo y lo que te quita la derrota”. “Tienes que mirar la clasificación para darte cuenta que nuestra tristeza hoy no la cambiamos por la de mañana, porque la realidad es que nosotros dependemos de nosotros mismos”, explicó el entrenador, señalando que esa es “La primera primera fundamental para encarar un final de temporada”. “Tenemos tres partidos, tres partidos como el de hoy por delante, con equipos involucrados en la zona media-baja, y no habrá ninguna excusa si no somos capaces de lograr las victorias suficientes para lograr el objetivo. Estamos preparados para luchar en el fango y pelear cada día como si fuera el último”, afirmó.