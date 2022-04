Jortos, jugador del BM Zamora Enamora: “Me cuesta verme como un refererente”

Jorge Martín Cordero es un vallisoletano que, hace mucho tiempo, vino a Zamora con intención de hacerse un hueco en el mundo del balonmano. Se puso la casaca pistacho, antes incluso de que llevara esos colores, y trató de progresar en su juego a la par que disfrutaba de su deporte favorito. Hoy, casi dos décadas después, todos los zamoranos conocen a Jortos, el gran capitán de los “Guerreros de Viriato”, estrella del equipo que pasó de ser último en categoría regional a pelear dos veces en la Liga Asobal.

El lateral fue noticia ayer al anunciar su club que seguirá un año más en el BM Zamora, donde con seguridad volverá a ser uno de los referentes del vestuario, aunque sea un rol que le resulte difícil de asumir. “Muchas veces me dicen que soy un referente pero, la verdad, me cuesta asimilarlo y no suelo verlo así”, confiesa el “10” pistacho, señalando que “con el paso de los años te das cuenta que lo importante es el equipo. Tu labor es tratar de hacer las cosas bien, aportar y tirar hacia delante con lo que venga”.

“Es mi forma de ser y de jugar”, resalta, admitiendo que “cada vez te ves más mayor y eres consciente de que debes esforzarte para apurar la gasolina del depósito y sumar, no molestar”. “No por el hecho de ser Jortos tengo que jugar todos los partidos y minutos. Llegará el día que esté para retirarme y no vaga para nada; referente o no, es la realidad”, afirma, sabiendo que también los más grandes deben dar un paso al lado llegado el momento.

Sin embargo, pese a ver colgar las botas a varios de sus compañeros y contar con 37 años, a Jortos todavía le queda gasolina en el tanque. Y, quizá, para más de una campaña. “Sí, mientras la salud me acompañe y también el estado anímico, intentaré seguir ayudando en lo que pueda”, asegura el capitán, que el año que viene jugará su 19ª campaña de pistacho. Un color que quiere llevar hasta el final de su carrera deportiva.

Tan claro lo tiene él como el resto de clubes nacionales, ya que hace tiempo que Jortos no recibe ofertas. “No ha llamado nadie. Ha sido una renovación temprana pero, en realidad, todo el mundo sabe que soy jugador del BM Zamora y que estoy muy feliz aquí. Tengo mi vida en Zamora y es donde quiero poner algún día el punto final”, comenta, aunque haya habido más factores para cerrar su continuidad.

En ese sentido, Jortos asegura que el proyecto deportivo del club para el futuro le ha parecido “atractivo” y que, en líneas generales, “buscará seguir apostando por la cantera y reforzar esa base con talentos de fuera”, siendo importante para él que Iván López repita como entrenador del primer equipo.

“Iba a renovar igualmente pero, al quedarse Iván, ha sido más fácil decidir. Él quiere que siga en el equipo y hará que todo sea más sencillo, porque ya conocemos las ideas que quiere poner en práctica”, razona Jortos, consciente de que también “sabe de esas limitaciones laborales que yo puedo tener y que otro entrenador quizá no hubiera aceptado”.

Para el lateral, que tanto él como Guille e Iván hayan renovado por el BM Zamora permitirá a muchos de sus compañeros “tener una base para poder decidir su futuro” y apostar por el cuadro de Viriato de cara al próximo año. Si bien, Jortos prefiere no pensar en ese futuro todavía, pues “no es momento para valorarlo”, apuntando que “lo único que puedo pensar es en seguir disfrutando y sumando al equipo”. Y es que, el capitán está centrado en la actualidad pistacho, esa que pasa por salvar la categoría. Una tarea para la que ve “muy capaz a la plantilla”, y que tratará de alcanzar dando el máximo sobre la pista. Como lo hizo siempre; como lo hará la próxima temporada.