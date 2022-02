Raúl Maide, aquel joven canterano que irrumpió años atrás en el equipo, se erige hoy en día como una de las voces importantes dentro del vestuario del BM Zamora Enamora. Un equipo que, según indicó ayer el primera línea, encara motivado el partido frente al líder del Grupo A de División de Honor Plata. Choque, frente a Cisne BM, que considera “vital a nivel anímico” para la formación pistacho.

La contienda no llega en el mejor momento para los “Guerreros de Viriato” y Maide no lo esconde. El BM Zamora Enamora ha pasado un enero difícil, y no solo por las dos derrotas sufridas ante Zarautz y Guadalajara, sino por el complicado día a día entre lesiones, ausencias y el COVID.

“Entre las lesiones y el panamericano, en la primera semana de enero no podíamos jugar ni un seis para seis”, confesaba el jugador, explicando que “aunque los juveniles Carlos y Marco se han implicado en los entrenamientos, éramos once en la sesión, con tres porteros. Teníamos que jugar tres para tres o cuatro para cuatro, sin entrenar a pista completa, y eso al final se acaba notando”. Una realidad que influye porque “el resto de los equipos sí pueden practicar en condiciones” menos acuciantes al contar con menos problemas.

Para Maide, ese duro día a día de los pistacho dura demasiado. “Llevamos así desde el primer partido, desde que se lesionó Joaco”, comentó, aseverando que “desde luego, hay algo de mala suerte”. “Siempre tenemos lesiones. Cae un jugador y, cuando vuelve, se lesiona otro. Y no son dolencias leves, son roturas graves o raras, que se alargan dos o tres semanas, como la de Cubillas, que ya lleva mucho sin poder jugar”, razonó el zamorano.

Pese a ello, Raúl Maide no dudó en asegurar que el BM Zamora Enamora tratará de nuevo de dar su máximo frente a Cisne BM en Pontevedra. Un rival frente al que ganar puede no ser el mayor premio. “Los puntos de este partido, con casi toda seguridad, no tendrán validez para la segunda fase. Lo sabemos”, apuntó el primera línea, detallando: “aun así creo que será un partido importante para nosotros a nivel anímico y psicológico”. Un valor que para el canterano se centra en las sensaciones con las que encarar otros duelos clave en este decisivo mes de febrero. “Si pierdes ante Cisne BM, encararás con una racha de partidos perdidos a tus espaldas otros encuentro como el de BM Soria. Y eso podría hacer que se llegara nervioso o con dudas”, razonó Raúl, convencido de que “por ello, a nivel anímico es vital hacer un buen partido ante el líder. Aunque se pierda, jugar bien es necesario”.

Una obligación, dar el máximo y cuajar una sólida actuación que, según Maide, el vestuario pistacho encara con optimismo pese a su situación. “El equipo está entrenando bien. Llevamos así todo el año porque se ha luchado en todos los partidos, el equipo no ha perdido la motivación”, subrayó.