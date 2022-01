Claro, preciso y directo. Iván López no escondió la realidad y se mostró dolido con una derrota que, a pesar de las circunstancias, deja mal sabor de boca porque supone empezar a mirar a otro sitio que no es la parte alta de la tabla.

“Se nos pone muy complicado, casi imposible, meternos en la fase de ascenso”, reconocía el técnico del BM Zamora Enamora, al que ahora le preocupa mucho más “recuperar a los lesionados, que los que estén en las selecciones vuelvan y el equipo recupere efectivos para que podamos volver a trabajar bien en el día a día y que se pueda ver reflejado en la competición”.

En cuanto al choque, López no vaciló en afirmar que “lamentarse por las bajas no vale de nada” y que el equipo debe ser “crítico y aprender de una vez que tiene que aprovechar las oportunidades que se va ganando durante el partido”, cosa que bajo su criterio “no se está sabiendo hacer y hoy volvió a verse sobre la pista”. Una realidad que no ocultó el gran trabajo y esfuerzo de sus hombres, como reconoció el técnico: “A pesar de ir a remolque durante todo el partido, nos hemos puesto de uno arriba después de ir cinco abajo y con la sensación de que nos iban a pasar por encima, no nos hemos ido del partido, hemos seguido ahí agarrados pero aún así no hemos sido capaces de pegarle el último bocado al rival”.