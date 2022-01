El BM Zamora Enamora regresó hoy a los entrenamientos tras el obligado parón de Navidad y lo hizo con una sesión marcada por las numerosas bajas que presenta ahora mismo el plantel de los "Guerreros de Viriato". De nuevo, como ha ocurrido a lo largo del curso, Iván López no pudo contar con todos sus hombres para entrenar. Algo que ya ha venido siendo habitual a lo largo de esta temporada, como el propio técnico aseguró, remarcando que "eso ha impedido que el equipo gozara de gasolina suficiente para lograr mejores resultados en algunos partidos" durante el tramo de liga que tuvo lugar en 2021.

En su vuelta al trabajo, el BM Zamora Enamora se marca como primer objetivo "recuperar las sensaciones" de esa racha ganadora que inició el pasado mes de diciembre y que se vio frenada por las Navidades. "Es una pena, porque el parón llegó tras firmar dos victorias consecutivas, una racha que creo que hubiera sido mayor de haber seguido jugando", comentó López que desveló la intención del club por "encontrar un partido amistoso para este fin de semana" con el que pulir detalles antes de reemprender el pulso competitivo en Zarautz. Un duelo amistoso que encararía con numerosas bajas pues, como se pudo comprobar ayer en pista, no todos los "Guerreros de Viriato" estarían disponibles para esa cita. Bien por lesiones, por convocatoria con su selección o por el COVID-19, que está afectando a todos los equipos debido a la alta propagación de la variante Omicrón.

"Ahora mismo arrancamos con la baja de Nacho, de cuya lesión no conoceremos el alcance hasta que visite al traumatólogo estos días; y las ausencias de Benja y Diego, ambos convocados con la selección de Chile todo el mes de enero", comentó el técnico respecto a la falta de jugadores en una plantilla que, como él mismo apuntó, no ha escapado a la incidencia de la pandemia, si bien parece que el duelo del día 15 no corre riesgo. "Zaratuz justo antes del parón tuvo varios positivos y su partido ante BM Guadalajara se aplazó pero, en principio, recuperará ese partido este mismo fin de semana. En principio jugarán y es posible que estén disponibles para nuestro partido", aseveró, añadiendo: "En nuestro caso, tenemos algún caso con cuarentenas preventivas que terminarán pronto y, después, está Nico Bono al que no le han dejado volar desde Argentina por haber dado positivo en una prueba, aunque estamos esperando a los resultados de una segunda prueba porque sospechamos que es un falso positivo".