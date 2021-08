El Balonmano Zamora empató ante el Balonmano Burgos en un partido marcado por la igualdad y que terminó con un merecido empate después de una primera parte con mayor iniciativa y dominio de los burgaleses y de una segunda en la que el equipo zamorano se puso por delante en el marcador tras un poderoso arranque para que en la recta final prevaleciera de nuevo la gran paridad que hubo durante el encuentro.

Después de perder su primer partido de la pretemporada ante el Balonmano Soria en la Copa Castilla y León, el equipo de Iván López se quedó cerca de apuntarse su primera victoria. Como ante los sorianos, fue otra cita donde la igualdad de fuerzas fue manifiesta y donde los zamoranos dieron la cara y mostraron buenas sensaciones. Dio la cara y no se arrugó ante un claro candidato al ascenso y mantuvo un ritmo alto durante casi todo el partido pese a la defensa presionante de los burgaleses. Y pese a los treinta y dos goles encajados, los de López estuvieron bien en defensa y supieron sobreponerse a los momentos de debilidad frente a un rival que tenía muy clara su hoja de ruta. Los cidianos cedieron una ventaja de tres tantos en los últimos minutos de un encuentro clásico de pretemporada, con muchas alternancias y pruebas por parte de ambos equipos

El partido estuvo marcado por las muchas pruebas en ambos banquillos, las alternancias en el marcador y los fallos no forzados propios de un choque en el que lo menos importante es el resultado y lo sustancial las pruebas y el compromiso.

Tras un primer inicio en tromba de los cidianos, los viriatos pausaron el encuentro y se pusieron por delante (min. 6. 4-5) gracias a una defensa más sólida que limitó la ofensiva de los de Nacho González.

Fruto de esta dureza llegó la exclusión de Marco Torres en el 6:30 de juego. Una inferioridad para los pistacho que se prolongó minutos después con la sanción a Jortos. El parcial de 5-1 favorable a los de casa obligó a Iván López a solicitar tiempo muerto en el minuto 14 (9-6). La arenga no cambió la dinámica del encuentro y los rojinegros empezaron a carburar como un bloque sólido en el que las rotaciones funcionaron como un reloj y la portería defendida por Mile bloqueaba definitivamente el paso. Un momento dulce para los burgaleses que les hizo situarse con un 11-8 en el marcador.

La racha cambió de bando, entonces, y los zamoranos endosaron un parcial de 0-4 a los de casa para dar la vuelta al marcador y reabrir el encuentro. Un arreón fugaz ya que los locales volvieron a rearmarse para distanciarse de nuevo en el luminoso cuatro tantos arriba. (min. 25. 17-13). Tras unos momentos de correcalles y desorden en el parquet, con 18-16 se llegó al descanso.

Saltó con más rabia el cuadro viriato a la cancha después del paso por vestuario. La veteranía de hombres como Jortos se hacía sentir en las filas visitantes para dar la vuelta al marcador y situar un 18-20 en los primeros instantes. La respuesta burgalesa llegó, precisamente, de mano de los hombres más experimentados como Roberto Pérez o Sebas Ceballos que aguantaron momentáneamente las embestidas rivales, aunque el ritmo creciente del Balonmano Zamora llevó a Nacho González a parar el partido cuando el tanteo señalaba un 21-24 (min. 39).

No lograba el equipo rojinegro romper las filas zamoranas, muy bien armadas y atentas a los robos de balón. Sufrían los cidianos que no encontraban la tecla para reiniciar la partida, pero con los hombres de salida en pista el juego volvió a la dinámica inicial y los rojinegros lograron dar la vuelta al marcador (min. 50. 28-27). Los instantes finales se llenaron de emoción a pesar de tratarse de un amistoso de pretemporada. Los 150 espectadores del Talamillo mostraban hambre de balonmano y animaban a los suyos justo en el momento decisivo de la contienda. Con tres goles arriba y a falta de 3 minutos, Zamora paró el partido. La exclusión de Diego Vera llevó al cuadro burgalés a jugar sin portero. Ibrahim salió mal a un cambio y esto supuso una segunda exclusión que dejaba a los cidianos con dos hombres menos para concluir la fiesta. Zamora cerró las líneas de pase con una defensa presionante a toda cancha que les permitió recuperar un balón para marcar in extremis el empate a 32.

López: “El equipo demostró lo que puede hacer”

El técnico Iván López señaló al término del encuentro: “ha sido un partido bastante interesante, ante un rival que es candidato al ascenso y exige mucho. Creo que el equipo ha demostrado que es capaz de competir frente a cualquiera y, a pesar de los altibajos, ofreció un buen nivel de juego”.