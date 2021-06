El Balonmano Zamora ha hecho pública esta mañana la renovación de uno de sus jugadores canteranos con más proyección de los últimos tiempos, el pivote Miguel García Magariño. Un jugador que el pasado año se hizo con ficha en el primer equipo, tras varias temporadas en el filial Moralejo Selección y colaborando en entrenamientos del primer equipo. Eso sí, la renovación también vino acompañada de la no continuidad de la joven promesa Miguel Guarido, que deja el club por motivos personales.

Maga, que ocupa la posición de pivote, es uno de los referentes de la última ola de canteranos del Balonmano Zamora y su participación en el Zamora Rutas del Vino ha ido creciendo en los últimos tiempos hasta acabar la segunda fase de la pasada temporada con 9 goles en diez encuentros. Luchador, técnico y siempre comprometido con el equipo, Miguel García Magariño aspira a seguir progresando y, a sus 22 años, su objetivo es "ganar más minutos" tras la salida de Nicolás Samudio y Toni Sánchez.

Por contra, el Zamora Rutas del Vino no podrá contar con otro de esos jugadores que habían sobresalido en su base durante los últimos años, Miguel Guarido. El guardameta, de 19 años, no seguirá en el club por motivos personales viendo interrumpida su magnífica trayectoria como cancerbero pistacho. Y es que, desde que debutara en 2019 con el primer equipo, el portero no ha dejado de aprovechar su tiempo en pista con grandes paradas y actuaciones para el recuerdo como el encuentro de Copa del Rey ante BM Benidorm. Un desempeño que tuvo su premio con su inclusión por parte de la Real Federación Española de Balonmano para jornadas de tecnificación en los CAR de Sierra Nevada y Granada.