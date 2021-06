El Balonmano Zamora sigue dando pasos adelante en la configuración de la plantilla de su primer equipo, el Rutas del Vino que militará un año más en la División de Plata. Por el momento, salvo por el fichaje de Nico Bono, la entidad zamorana se está centrando en las renovaciones, y en la jornada de ayer anunció otras tres de golpe. En este caso se trata de tres jugadores que, este último curso, han tenido una gran actuación, en continua progresión por su juventud, y que han estado entre los mejores extremos de la categoría: Jaime González, Pablo Cubillas y Luis Horcajada. Dos leoneses y un madrileño que desde la entidad están seguro que continuarán deleitando a todos la próxima temporada con su velocidad y capacidad de definición.

Con todo, en el club se mostraron satisfechos de que la afición pueda seguir disfrutando del nivel y calidad de estos tres jugadores que se han convertido en pilares de la plantilla.

Lo que aún no se conoce es el nombre del nuevo entrenador, tras la decisión de no renovar a Ricardo Margareto. Como siempre en estos casos, los rumores son varios pero en el Balonmano Zamora no han querido por el momento confirmar nada al respecto.

Lo que sí se espera próximamente son nombres de nuevos jugadores que conformen la plantilla, además de los ya conocidos del primer equipo y los que puedan subir de las categorías inferiores.