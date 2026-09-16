Recoletas estrena sus equipaciones en Benavente

El Recoletas Zamora presentó este martes sus nuevas equipaciones en el centro médico que la empresa patrocinadora ha abierto en Benavente y con este motivo, el equipo naranja disputará este miércoles el primer partido de la Copa Castilla y León en la ciudad zamorana.

Las nuevas equipaciones combinan los colores negro-naranja y rojo-verde. | CDZ

El equipo de Liga Challenge lucirá dos diseños que "representan su identidad y el orgullo de llevar el nombre de Zamora por toda España", ha informado el CD Zamarat.

El acto de presentación tuvo lugar en el recientemente inaugurado Centro Médico Recoletas Salud Benavente y la presentación contó con la presencia de Laura Carracedo , directora del Centro Recoletas Salud de Benavente y Óscar Iglesias , director Territorial de Recoletas Salud; Elena Justo, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Benavente; Hugo Calvo , representante de Caja Rural; Alain Prada , de WIBO; Juan del Canto , diputado de Deportes de Zamora, y Carlos Baz , presidente de Recoletas Zamora.

Óscar Iglesias y Laura Carracedo ejercieron como anfitriones, abriendo al club las puertas de la que ya es su casa en Benavente y mostrando a todos los asistentes las instalaciones del nuevo centro médico.

Se trata de un espacio moderno, "funcional y concebido para ofrecer una atención cercana y de calidad, poniendo siempre a las personas en el centro. Desde Recoletas Zamora estamos convencidos de que los vecinos de Benavente y de toda su comarca sabrán valorar la importancia de contar con unas instalaciones sanitarias de estas características", señaló el club naranja.

Durante el acto, el presidente de Recoletas Zamora, Carlos Baz, explicó el significado de los dos diseños que acompañarán al equipo a lo largo de la nueva temporada.

La primera equipación mantiene el naranja y el negro como protagonistas, los colores que han acompañado históricamente al Zamarat y que permiten reconocer al equipo dentro y fuera de Zamora. Su diseño presenta una transición entre ambos tonos: el negro de la parte superior va dando paso progresivamente al naranja, mientras que en el pantalón el efecto se invierte. El resultado es un conjunto uniforme, moderno y con una marcada personalidad.

" Por encima del diseño, queríamos que nuestra primera equipación siguiera siendo inconfundiblemente nuestra. Es la camiseta de nuestra casa, de nuestra gente y de nuestra identidad; una camiseta conectada con nuestra historia y con esa Familia Naranja que, generación tras generación, ha acompañado al club ", señaló Carlos Baz.

La segunda equipación nace con una identidad completamente diferente. El rojo se convierte en el color principal, acompañado por el blanco y el verde, en un diseño concebido para representar a Zamora cada vez que el equipo compita lejos de casa. " Si la primera equipación habla de quiénes somos, la segunda habla de dónde venimos y de quiénes representamos. Cuando el equipo sale a competir no viajan únicamente nuestras jugadoras y nuestro cuerpo técnico. Viajan también nuestra afición, nuestros patrocinadores, nuestras instituciones y, sobre todo, viaja Zamora ", destacó el presidente del club.

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Esta segunda camiseta simboliza la pertenencia, el territorio y el orgullo de llevar el nombre de Zamora por todos los pabellones de España. n