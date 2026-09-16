Javi Rubio-Mauro Hoyas y Carmen Villar-Paula Román, triunfan en el Campeonato Absoluto de Castilla y León

Benavente reúnió a la élite del pádel regional y nacional en el Campeonato Absoluto de Castilla y León. Javi Rubio y Mauro Hoyas, en categoría masculina, y Carmen Villar y Paula Román, en femenina, se proclaman campeones de una competición que reunió a algunos de los mejores jugadores del panorama castellano y leonés.

Las instalaciones de Pádel Indoor Benavente fueron el epicentro del pádel de competición con la celebración del Campeonato Absoluto de Pádel de Castilla y León, una cita que, desde la tarde del viernes hasta la mañana del domingo, reunió a jugadores de primer nivel regional y nacional y que sirvió también al Club de Pádel Malgrat para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada.

El campeonato, disputado en las categorías absolutas masculina y femenina de Primera, contó con una destacada participación y con la presencia de algunos de los nombres más reconocidos del pádel castellano y leonés. Entre ellos estuvo Mauro Hoyas, campeón de Europa con la Selección Española y subcampeón de España de menores, así como los hermanos Pablo y César Andrés, cabezas de serie número 1 del torneo y ya habituales en las grandes citas celebradas en Benavente.

La competición contó además con jugadores de referencia en el circuito de Castilla y León como Adrián Corona, Igor Amondarain, Pablo Salas, Javi Rubio, Mateo Hidalgo y Lucas Hernández, que ofrecieron durante todo el fin de semana un alto nivel de juego.

En el cuadro femenino destacó la participación de Carmen Villar y Paula Román, dos jóvenes jugadoras con una importante presencia en el circuito nacional de menores, que terminaron imponiéndose en una competición marcada también por la calidad y la igualdad de los encuentros.

Javi Rubio y Mauro Hoyas, campeones en categoría masculina

La final masculina enfrentó a Javi Rubio Morillo y Mauro Hoyas Sardón contra Pablo Andrés Palencia y César Andrés Palencia. La pareja formada por Rubio y Hoyas se hizo con el título tras imponerse por 6/3 y 6/4, poniendo el broche de oro a un intenso cuadro masculino.

Por su parte, en categoría femenina, Carmen Villar González y Paula Román Aldea se proclamaron campeonas después de superar en la final a B. Diez Sánchez y M. Navas Álvarez por 6/2 y 6/1.

Los campeones recibieron un premio de 800 euros, mientras que las parejas subcampeonas obtuvieron 400 euros, quedando establecidos también 200 euros para la tercera pareja clasificada.

Finalistas Cuadro Pricipal Feminino. / Malgrat

El torneo comenzó el viernes con la recepción de los participantes, que recibieron como obsequio de bienvenida un lote de productos de la zona, una iniciativa con la que la organización quiso poner en valor los productos y el tejido local y provincial.

La jornada del sábado combinó la competición deportiva con diferentes actividades de convivencia. Los participantes y acompañantes pudieron disfrutar de una comida de arroz popular y, ya por la noche, de una parrillada, antes de cerrar la jornada con la actuación musical de Diego Santos.

Estas actividades sirvieron para crear un ambiente de convivencia y hermandad entre jugadores, acompañantes, socios y aficionados, y permitieron al Club de Pádel Malgrat aprovechar la celebración de este campeonato para presentar el inicio de una nueva temporada.

Desde el club destacan la satisfacción por haber podido convertir el campeonato en mucho más que una competición deportiva, aunando pádel de alto nivel, promoción de Benavente y sus productos y un espacio de encuentro para toda la comunidad del club.

El apoyo institucional y de los patrocinadores, clave para el campeonato

El Club de Pádel Malgrat ha querido agradecer el respaldo recibido por parte de todas las entidades y empresas que han hecho posible la celebración de esta cita, especialmente a los patrocinadores y colaboradores del club y del campeonato.

Asimismo, la organización ha destacado la colaboración de la Asociación Zamorana de Pádel, la Federación de Pádel de Castilla y León, el Ayuntamiento de Benavente, la Diputación de Zamora y Caja Rural de Zamora, cuyo apoyo ha resultado fundamental para llevar a cabo un evento que ha situado durante todo el fin de semana a Benavente como punto de encuentro del pádel de competición.

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El campeonato cierra así un intenso fin de semana deportivo y festivo y supone el primer gran evento de la temporada del Club de Pádel Malgrat, que afronta el nuevo curso con el objetivo de seguir creciendo, organizando actividades y consolidando a Benavente como un referente del pádel en Castilla y León.