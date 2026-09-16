El clásico contra el Lugo, nueva prueba de fuego para el Zamora

El CD Lugo siempre es un rival a tener en cuenta en esta categoría de bronce del fútbol español, y siempre aparece como candidato a conseguir el ascenso al fútbol profesional. Este año, la apuesta del equipo gallego ha pasado por situar al orensano Borja Fernández en el banquillo. El que fuera gran medio centro del Real Madrid o Real Valladolid, llega precedido de los dos ascensos consecutivos que consiguió con la UD Ourense que abandonó para desplazarse un poco más arriba en el río Miño hacia un Lugo que he la ofrecido una plantilla muy competitiva que se ha trabajado durante la pretemporada el director deportivo Javi Recio, quien reconoce lo difícil que ha sido cerrar los fichajes que buscaban: «Ha sido un mercado muy largo y complejo para cerrar las operaciones, sabíamos que nos iba a tocar esperar y así ha sido», algo similar a lo que podría haber declarado su colega en el Zamora, David Vizcaíno.

Borja Fernández ha apostado desde el principio por «ser protagonistas con el balón» y ha conseguido que el Lugo, tras cuajar una pretemporada muy positiva, situarse en el tercer puesto tras acumular dos victorias y un empate.

Fundamental resultó el buen comienzo en la Liga con aquel 1-3 que el Lugo arrancó en su visita a Unionistas y que fue fundamental para que el equipo gallego comenzase a creer en sus posibilidades.

Volvieron a jugar fuera de casa los lucenses y en la segunda jornada se toparon con el que, seguramente, fuera uno de los desplazamientos más complicados de la temporada, el «derbi de Os Ancares» contra la Ponferradina, otro equipo que todos los años parte dispuesto a todo. Y esta vez, la eficacia ofensiva no fue tan clara como en el Reina Sofía de Salamanca, pero la solidez atrás permitió al equipo de Borja Iglesias cruzar de vuelta el puerto de Pedrafita con un empate a cero que a la postre sería muy valioso. Porque en la tercera jornada, el Coria visitaba el Anxo Carro, y el recién ascendido le plantó cara a los de Borja Fernández, que tuvieron que esperar hasta el tiempo añadido de la segunda parte para certificar la segunda victoria de la campaña (1-0) que le ha situado en ese magnífico tercer puesto, con el objetivo del play off asegurado por el momento.

Muy buenos jugadores ha puesto el CD Lugo en manos de Borja Iglesias aunque ya ha perdido al centrocapista Mario Nájera por lesión -ha sido operado en el tobillo derecho- y al delantero argentino Nicolás Reniero que se negó a viajar a Salamanca en la primera jornada y ya no figura en el roster del equipo.

Borja Iglesias apuesta en la portería por Fernando Embadje, canterano que regresa tras su cesión al filial del Atlético de Madrid. En la defensa no ha habid cambios en los tres partidos disputados. Ante Unionistas, Ponferradina y Coria, la línea estuvo formada por el exzamorano Rufo Lucero, Garriz, Pol Moreno y Pere Haro. Garriz y Kike Hermoso completan los efectivos en la retaguardia lucense.

Borja suele jugar con dos medios centros Parrilla-Ullóa que han sido titulares en los tres partidos.

Alex Gallar, Presa y Chiqui forman la línea de medias puntas hasta el momento.

Y como ariete ha jugado Guille Berzal frente a Unionistas y Ponferradina; y Mohamed Dauda salió de titular contra Coria. Otros delanteros de nivel son Arturo Palma, Alex Costa y Alan Godoy.

El CD Lugo, tras su paso por el Ruta de la Plata este domingo, recibirá en el Anxo Carro a todo un Racing de Ferrol el sábado día 26.

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