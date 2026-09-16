Ciudad de Zamora gana el Campeonato Autonómico de Edad

El Club Ciudad de Zamora Sangregorio consiguió el primer puesto por clubes en la octava jornada del Campeonato Autonómico de Edad celebrada en Dueñas al tiempo que se proclaba campeón final y fue tercero en la Regata Virgen de San Lorenzo disputada en Valladolid. En la Regata de Valladolid, en el grupo A, Sheila Santiago Illán con Yolanda García en k2 y Luis Fernando Roales con Iker Coca en K1 finalizaron sextos. En el Grupo B, Pablo Baz con Mario Bragado en k2 y Ainnare García con Marcos Diego Calvo en K1 logrando la tercera posición. Ariadna Santarén con Yaiza Faúndez en k2 y David Prieto con María Hernández, en K1 , firmaron el 4º puesto, para terminar terceros por clubes.

Los palistas y técnicos de Actividades Náuticas Zamora. | ANZ / ANZ

En la última regata del Campeonato Regional de Edad de Dueñas, el club zamorano alcanzó 10 medallas individuales que le dieron el título por clubes. El Ciudad de Zamora termina el Campeonato Regional tras ganar siete de las ocho regatas disputadas y ser tercero en la restante.

En los resultados individuales destacó la primera posición en cadetes de Ainnare García, el segundo de María Hernández y el segundo de Paula Díaz. Fue primero en Infantiles Pablo Baz y David Prieto, segundo.

Ariadna Santarén alcanzó la primera posición y también Yaiza Faúndez, mientras Irene Galván fue tercera. Natalia Martín terminó segunda en Benjamines y Martín Santarén fue primero.

Por su parte, el Club Actividades Náuticas cerró la participación en el Campeonato Regional de Edad, con un segundo puesto por equipos y nueve medallas individuales en Dueñas. El club zamorano compitió con 15 palistas de todas las categorías inferiores.

Con anterioridad Actividades Náuticas Zamora había logrado un tercer puesto en la 4ª Regata celebrada en Sahechores-León, el 14 de junio y el 1º puesto en la 7ª Regata celebrada en Monte la Reina-(Zamora), el 6 de septiembre.

Todo esto fruto del trabajo de captación de nuevos practicantes, que han llevado a cabo a lo largo de la temporada, los técnicos, Ana Isabel Rubio Rodríguez y Juan Román Regueras.

Destacaron los segundos puestos de Mencía Román y Bryan Sánchez en Infantil A; el primero de Alicia Caballero y el segundo de Violeta Ramos en Alevín A. Izam Manzano fue tercero en Benjamín A y Triana Gata fue primera en Benjamín B. Annais Guichard alcanzó el segundo puesto en Prebenjamín y Vega Manzano fue tercera.

Guillem Lorenzo ocupó el cuarto puesto en Benjamín A y Daniel Gago fue quinto en esta misma categoría mientras Manuel Pascual Rodríguez fue tercero en Benjamín B. Actividades Náuticas Zamora termina este Campeonato Autonómico de Edad en un brillante segundo puesto final.

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