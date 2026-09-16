El campeón del mundo de 1.500, Mariano García, correrá la MillaZa

La MillaZa Toro ya empieza a calentar motores. A falta de diez días para la celebración de una nueva edición, la organización comienza a desvelar los nombres que darán forma a las carreras élite y que volverán a situar a Toro en el centro de la atención del atletismo nacional.

Y el primero de ellos es de auténtico lujo: Mariano García, actual campeón del mundo de 1.500 metros en pista cubierta, estará en la línea de salida de la MillaZa.

El atleta murciano llega a Toro como uno de los grandes nombres del atletismo español de los últimos años. Es doble campeón del mundo y campeón de Europa y cuenta, además, con un registro histórico: es el único atleta que ha conseguido proclamarse campeón del mundo tanto de 800 como de 1.500 metros en pista cubierta.

Pero Mariano García no será el único nombre destacado de la carrera masculina. También estará Carlos Sáez, vigente campeón de la MillaZa Toro y subcampeón de España de 1.500 metros, que regresará a Toro dispuesto a defender el triunfo conseguido en la pasada edición.

En la carrera femenina también habrá un cartel de primer nivel. Entre los nombres confirmados estarán Marta Serrano, finalista en el Campeonato de Europa y segunda clasificada en la MillaZa 2025, e Idaira Prieto, cuarta de Europa en los 10.000 metros en este 2026.

La edición de este año contará con una ausencia especialmente significativa. Esther Guerrero, vencedora de la MillaZa Toro 2025, no podrá defender su título al encontrarse embarazada. Desde la organización queremos trasladarle nuestra enhorabuena por esta nueva etapa y desearle que disfrute mucho de ella, así como una buena recuperación. La MillaZa seguirá esperando su regreso a Toro en próximas ediciones.

La cita será el sábado 26 de septiembre, a partir de las 17:00 horas, en la Avenida Carlos Latorre de Toro, donde volverá a reunirse el atletismo en todas sus categorías, desde las carreras de los más pequeños hasta la carrera popular, las pruebas máster y, como gran cierre de la jornada, las carreras élite.

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La organización irá desvelando durante los próximos días nuevos nombres y detalles del cartel de esta edición. Lo que ya está claro es que la MillaZa volverá a reunir en Toro a algunos de los mejores atletas del panorama nacional en una tarde en la que el atletismo volverá a tomar las calles de la ciudad.