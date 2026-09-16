El Ambar Team logra diez medallas y un segundo puesto por equipos en León

El Brazilian Jiu-Jitsu benaventano vuelve a estar de enhorabuena. El Ambar Team ha protagonizado un brillante regreso a la competición con su participación en el Grand Slam León | D-BJJ 2026, celebrado el 12 de septiembre, donde cuatro de sus deportistas demostraron el excelente nivel de preparación del club.

La representación benaventana cerró el campeonato con un espectacular balance de 6 medallas de oro, 3 de plata y 1 de bronce, sumando además un meritorio segundo puesto en la clasificación general por equipos en la categoría Juvenile, Adult & Master.

Una actuación repleta de éxitos

Entre los resultados más destacados se encuentra la actuación de Ángel Herrero, que se proclamó campeón en las modalidades Gi y No-Gi de su categoría. José Díez Navarro logró dos medallas de plata, mientras que Othman Nbigua se alzó con el oro en la categoría absoluta Gi y consiguió también un bronce.

Por su parte, Jairo Martín Leal firmó una extraordinaria participación, conquistando varios títulos en las modalidades Gi y No-Gi, incluidos los campeonatos absolutos de su categoría.

El conjunto de resultados pone de manifiesto la calidad y el esfuerzo de los deportistas del Ambar Team, que afrontaron esta cita competitiva con ilusión, compromiso y una gran preparación.

Orgullo benaventano

Desde el club se destaca especialmente el valor de este regreso a la competición, así como el trabajo diario que permite a sus deportistas seguir avanzando y cosechando éxitos.

El segundo puesto por equipos supone un reconocimiento al esfuerzo colectivo y refuerza la presencia del Ambar Team en el panorama nacional del Brazilian Jiu-Jitsu.

Con esta destacada actuación, el club continúa llevando el nombre de Benavente y Zamora a los campeonatos de ámbito nacional, demostrando que la constancia, la disciplina y la pasión por este deporte son la base de grandes resultados.

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Ambar Team Benavente