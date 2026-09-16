Ainhoa García, cae en cuartos de final del Europeo Multigames

La zamorana Ainhoa García Vargas alcanza los cuartos de final en el Campeonato Europeo Multigames 2026, la taekwondista del Club Zamorano de Taekwondo brilló en Nís (Serbia), tras superar cuatro combates ante rivales de distintas nacionalidades y quedar entre las mejores de una categoría que contó con 78 participantes.

Ainhoa afrontó un exigente recorrido hasta alcanzar los cuartos de final, encadenando cuatro combates ante rivales de gran nivel internacional.

En su primer combate, la deportista zamorana se enfrentó a una competidora de Turquía, logrando una ajustada victoria por 2-1. En la segunda ronda, se midió con la representante de Chipre, a la que consiguió superar por un contundente 2-0.

El tercer combate volvió a poner a prueba a García Vargas frente a una competidora de República Checa. La taekwondista del Club Zamorano mantuvo su concentración y volvió a imponerse por 2-0, asegurando así su pase a los cuartos de final.

Ya entre las ocho mejores de la categoría, la hija de Jon García se enfrentó a una nueva representante de Turquía, una rival de máxima exigencia que había sido campeona del anterior clasificatorio europeo celebrado en Alemania. Tras un combate muy exigente, la zamorana cayó por 2-0, poniendo fin a su participación en el campeonato.

A pesar de la derrota en cuartos de final, la actuación de Ainhoa García Vargas supone un importante resultado, especialmente teniendo en cuenta el elevado nivel de la competición y el número de participantes. Superar cuatro rondas y situarse entre las ocho mejores de una categoría con 78 deportistas de diferentes países representa un gran logro deportivo y refleja el trabajo, la preparación y la progresión de la joven taekwondista.

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El Club Zamorano de Taekwondo pone en valor el esfuerzo realizado por Ainhoa durante toda la competición, en la que "demostró capacidad de lucha, concentración y competitividad frente a algunas de las mejores deportistas europeas de su categoría", señala el club zamorano en una nota de prensa. n