Zverev escapa al fin de la sombra de Sinner y Alcaraz para ser "el mejor tenista del mundo"

Alexander Zverev ganó el punto que le coronaba por primera vez como ganador del US Open y ni se inmutó. No era frialdad, era inconsciencia. "Simplemente me olvidé del marcador, no hay mucho más que decir. Pensaba que íbamos 5-1 en lugar de 6-2", reconocería después el alemán. Solo cuando observó la reacción popular de la Arthur Ashe, la pista central de Flushing Meadows en la que se disputa el tercer 'grande' de la temporada, fue consciente de que, en efecto, ya era campeón.

Sanó con su victoria frente al local Ben Shelton (6-3, 7-6, 5-7 y 6-2) una herida abierta desde 2020, cuando perdió este mismo partido contra el austriaco Dominic Thiem. Y engrandeció todavía más la que ya es la mejor temporada de su vida, después de ganar en Roland Garros su primer Grand Slam derrotando a Flavio Cobolli y de alcanzar la final de Wimbledon, donde hincó la rodilla frente a Jannik Sinner.

Al asalto del número 1 del ránking

Era desde hace un par de años indudablemente el tercer hombre del tenis, con permiso del ya crepuscular Novak Djokovic, y este curso se ha aprovechado de las lesiones de Sinner y Alcaraz para ser, ahora mismo, el mejor tenista de la temporada. Acumula en este 2026 8.650 puntos, 900 más que el italiano y 4.210 más que el español, que regresó a la actividad en Nueva York tras casi cinco meses de baja. En el ranking ATP, ya se ha asegurado acabar el año en la segunda posición, sin descartar el asalto al número uno.

Apenas tiene que defender 1.300 puntos en el último tramo de la temporada, que comprende principalmente los Masters 1000 de Shanghái y París, además de las ATP Finals, frente a los 3.500 de Sinner, a quien se espera de vuelta para la gira asiática, con la mirada puesta en el ATP 500 de Pekín, donde debe defender el título, al igual que en Viena, París y las ATP Finals.

Zverev celebra su victoria en el US Open. / PATRICK SMITH / Getty Images via AFP

Es decir, llegados a este punto de la temporada, es más que posible que el tenista alemán sea capaz de romper la hegemonía que venían instaurando Sinner y Alcaraz en los tres últimos cursos. En cierta manera, ya lo ha hecho ganando Roland Garros y el US Open esta temporada. Desde 2016, solo dos tenistas diferentes a ellos dos y el 'Big Three' histórico habían ganado torneos de Grand Slam: Dominic Thiem en 2020 y Daniel Medvedev en 2021, ambos en Nueva York.

Diabético hijo de tenistas rusos

Sascha, diabético desde niño, nacido en Hamburgo e hijo de dos extenistas rusos, parecía hasta este año una víctima de la yuxtaposición temporal de dos de las generaciones más brillantes de la historia del tenis masculino. Ya con 29 años, su oportunidad para ejercer de puente entre los Federer, Nadal y Djokovic con los dos tótems actuales parecía pasada. Sin embargo, el poderoso sacador alemán, poseedor de un demoledor revés, ha sabido aprovechar su momento.

Con su victoria en Roland Garros, Zverev rompió una racha de nueve 'grandes' seguidos ganados por Sinner y Alcaraz. Su tren, decíamos, parecía haber pasado, con cierto estigma de ser un tenista mentalmente frágil en los momentos decisivos. En cierta manera, fama de perdedor. Pese a ser una de las mejores raquetas del circuito desde hace una década, Zverev apenas acumulaba hasta este año siete títulos Masters 1000 y tres finales de Grand Slam, todas ellas perdidas. Dos ATP Finals y el oro olímpico de Tokio 2020 matizaban su maldición.

Alexander Zverev ganó Roland Garros esta temporada. / YOAN VALAT / EFE

"El mejor tenista del mundo"

"En este momento, quizá sea el mejor tenista del mundo, pero hace unos meses, cuando Sinner y Alcaraz estaban sanos, no lo era. Perdía contra Jannik todo el tiempo", explicaba el alemán tras su victoria en el US Open, ahondando en su admiración por el italiano. Hace unos meses, de hecho, generó polémica en unas declaraciones efectuadas en Madrid en las que dividió el circuito en tres escalones: el primero era para Sinner; el segundo para Alcaraz, Djokovic y él mismo; y el tercero para todos los demás.

En este momento, quizá sea el mejor tenista del mundo, pero hace unos meses, cuando Sinner y Alcaraz estaban sanos, no lo era Alexander Zverev

Aquella jerarquía no se sostenía en el momento de ser enunciada, pero es ahora bastante más defendible. La mayor virtud de Zverev siempre fue su fiabilidad y regularidad. En las cuatro últimas temporadas, no se ha saltado ningún Grand Slam ni ningún Masters 1000. Mejor o peor, ha disputado todos los grandes torneos del calendario, lo que le ha permitido asentarse entre las tres primeras raquetas del ránking de manera ininterrumpida desde agosto de 2024.

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Ahora, alcanzada la cima, Sacha quiso dedicarle su buenaventura a su madre, la extenista rusa Irina Zvereva: "Cuando tu hijo de cuatro años es diagnosticado de diabetes y los médicos te dicen que su vida y el deporte estarán muy, muy limitados, hace falta una madre muy fuerte para salir de esa consulta y decir: 'Mi hijo será diferente, pero haremos las cosas de otra manera. Esta enfermedad no nos va a definir'". Y, a su manera, ahora es el mejor tenista del mundo. ¿Por cuánto tiempo? La rodilla de Sinner y la muñeca de Alcaraz lo determinarán.