Saulo Hernández: "Hemos vuelto a dejarnos la piel en la cancha"

Saulo Hernández señaló tras el partido contra Ourense que el CB Zamora había cuajado un buen partido pese a las circunstancias adversas: “El primer objetivo que nos marcamos en la pretemporada, más allá de mejorar como juegas y de ensamblar el equipo, lo más importante es que todos los jugadores que salten a la pista se dejen todo lo que tienen. Lo hicieron la semana pasada y lo han vuelto a hacer hoy”, y explicó que “nos han durado las fuerzas hasta el minuto 28 o 30 porque veníamos con solo cinco jugadores del equipo y con Jesús Carralero aquejado de un esguince, y en el último cuarto, los calambres marcaron nuestros cambios”.

Saulo Hernández explicó respecto a la precariedad de jugadores que “hago lo que creo que se debe hacer porque si con quejarme mejoraría alguno de los lesionados, pues lo haría. Pero como no es así, siempre decimos en el vestuario que independientemente de los que estemos, vamos a intentar acabar el dia un poco mejor de cómo lo empezamos, para que cuando estemos todos, los que están ahora sean capaces de poner a los nuevos al mejor ritmo posible. Y eso lo están haciendo: Tamba ha venido hace una semana, Oscar y David han estado con sus selecciones y han venido hace unos días, hoy han jugado tres juniors y un cadete, y todos han dado una mejor versión de la que dieron en los partidos anteriores. Lo que pasa es que el rival es muy bueno y nos han superado físicamente y por acierto. Pensamos en mejorar todo lo que podamos lo que tenemos y a confiar que el día a día nos vaya permitiendo recuperar y añadir efectivos a lo que ya tenemos”. Respecto a la enfermería, el entrenador del CB Zamora anunció que la próxima semana ya podrán jugar el recién llegado Isaiah Rivera y Dusan Neskovic que ha superado la lesión sufrida en la Copa, en el caso de Asier y Jacob Round es complicado adelantar cuándo estarán recuperados. El técnico zamorano destacó también la aportación “muy positiva” que están teniendo en esta situación los canteranos del Club: “Por lo jóvenes que son, tal vez no valoren lo bien que lo están haciendo y lo difícil que es. Te enfrentas a Leimanis o a Marc García, auténticos jugadorazos, gente con carreras muy importantes, y frente a ellos están aprovechando el tiempo de juego de que están disponiendo. Estamos muy orgullosos de ellos e igual que con Carlos y con Natan, nos están permitiendo tener entrenamientos de calidad”.

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Respecto a los jugadores de la primera plantilla, Saulo Hernández destacó que “los veo con muchas ganas, no hemos mirado el marcador, hemos corrido mucho, ponen todo su esfuerzo físico al servicio del equipo. Hay muchas cosas que mejorar y ahora no tenemos jugadores que sean capaces de crear grandes canastas por si mismos, pero anotamos puntos y defendemos basados en el esfuerzo colectivo. Y si eso se mantiene, será un activo muy importante”. Y el entrenador del CBZ anunció que todavía restan por incorporarse al equipo un ala-pívot y un base “pero habrá que encontrar las piezas que nos den exactamente lo que queremos, estamos muy contentos con los jugadores que ya están y lo que queremos es no precipitarnos pese a que ya solo quedan dos semanas”. n