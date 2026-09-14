Regreso por todo lo alto: la piloto zamorana Sara García conquista la Baja Aragón 2026

Sara García ha regresado a la competición de la mejor manera posible. La piloto zamorana se ha proclamado vencedora de la categoría femenina y consigue estar dentro del top 10 mundial en la categoría general de la Baja España Aragón 2026, poniendo punto final a un fin de semana especialmente significativo después de los últimos meses marcados por una lesión en su mano izquierda y una recuperación que mantuvo en duda su participación hasta pocas semanas antes de la carrera.

La cita aragonesa suponía mucho más que una nueva prueba en el calendario para García. Después de verse obligada a pasar por quirófano como consecuencia de una fractura en el cuarto metacarpiano de la mano izquierda y permanecer alejada de la competición durante aproximadamente dos meses, volver a colocarse en la salida de una Baja ya representaba un primer triunfo. El aplazamiento de la carrera, inicialmente prevista para julio y finalmente celebrada del 11 al 13 de septiembre, concedió a la zamorana unas semanas adicionales que resultaron decisivas para poder llegar a Teruel.

Consciente de que lo más importante era comprobar cómo respondía físicamente después del parón, Sara afrontó los primeros kilómetros sin plantearse grandes objetivos clasificatorios. La prioridad era volver a sentirse cómoda encima de la moto, recuperar el ritmo de carrera y, sobre todo, comprobar la respuesta de una mano que todavía llegaba a Aragón después de semanas de rehabilitación.

Sara García, en la Baja Aragon 2026 / Cedida

Al manillar de su Yamaha WRF450 Rally Replica, García fue recuperando confianza y encontrando nuevamente el ritmo necesario para enfrentarse a las largas especiales características de la Baja. Los 330 kilómetros cronometrados del sábado pusieron a prueba tanto su resistencia física como su capacidad para volver a adaptarse a la exigencia del rally-raid, especialmente después de un periodo prolongado sin competir. “La segunda especial fue realmente dura físicamente, ya que la mano comenzó a "quejarse". Fueron 150 kilómetros muy duros, con bastante piedra y terreno muy roto, ya que habían pasado por ahí coches y camiones” comentaba García.

El esfuerzo terminó teniendo recompensa en la jornada definitiva del domingo, con 151 kilómetros cronometrados. Sara cruzó la meta con un tiempo acumulado de 7 horas, 59 minutos y 35 segundos, incluidos dos minutos de penalización, para adjudicarse con claridad la victoria en la clasificación femenina del Mundial. La española terminó por delante de la polaca Joanna Modrzewska, segunda con 9:16:40, a más de una hora y diecisiete minutos de García, mientras que Priyankka Dutta completó el podio femenino. “Hubo muchas emociones que se desataron al cruzar la meta. Eran muchos factores en mi contra en esta carrera: la lesión, afrontar la competición sola sin mi padre, e incluso tener que hacerme yo misma la mecánica tras las especiales. Por eso, poder finalizarla—y además con una victoria—fue el impulso que necesitaba para blindar mi confianza. Hoy sé que puedo con todo y vuelvo a mis proyectos con más ganas y energía que nunca”, manifestaba la zamorana visiblemente emocionada.

Sara Garcia, en el podio oficial de la Baja Aragon 2026 / Cedida

Clasificación general

El resultado adquiere todavía mayor dimensión al observar su posición dentro del conjunto de participantes. Sara concluyó novena de la clasificación absoluta del Mundial, compartiendo posiciones con algunos de los principales especialistas internacionales presentes en Aragón.

Entre las motos de hasta 450 cc puntuables para la Mundial de Bajas, la zamorana terminó además en una destacada quinta posición, únicamente por detrás de Lorenzo Santolino, Alfredo Pellicer, Hugo Blanjoue y Ethan Mackenzie Lane.

Si se tiene en cuenta la clasificación conjunta de todos los participantes de la Baja España Aragón, incluida la competición nacional y el resto de categorías, García ocupó la 19ª posición absoluta, un resultado especialmente relevante dadas las circunstancias en las que llegaba a la prueba.

Más allá de las cifras, la Baja Aragón 2026 deja para Sara García la confirmación de que el trabajo realizado durante la recuperación ha dado sus frutos. Lo que comenzó como una carrera para volver a encontrarse cómoda encima de la moto terminó convirtiéndose en una victoria y en uno de esos resultados cuyo valor va mucho más allá de una clasificación.

El triunfo tuvo además un significado especialmente personal. García afrontó esta edición sin poder contar en Teruel con la presencia habitual de su padre, pieza fundamental de su trayectoria deportiva, su mecánico y compañero inseparable en muchas de sus aventuras sobre dos ruedas. Por ello, tras alcanzar la meta, la zamorana quiso dedicar especialmente el resultado a quien tantas veces la ha acompañado al otro lado del cronómetro.

La Baja España Aragón cierra así un periodo especialmente difícil y abre una nueva etapa para Sara García. Apenas unas semanas atrás, su presencia en la carrera era una incógnita. Este domingo abandona Teruel como vencedora de la categoría femenina del Mundial, quinta de la categoría de motos hasta 450 cc del Mundial y novena de la general del Mundial.

Un regreso que comenzó con el objetivo de recuperar sensaciones y que terminó, una vez más, en lo más alto del podio.