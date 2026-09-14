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Baloncesto / Copa de Castilla y León

Recoletas Zamora y Mipelle León miden fuerzas en Benavente en las semifinales de la Copa de Castilla y León de baloncesto

La Rosaleda acoge este miércoles el partido de ida de la semifinal de la Copa Regional

Presentación del partido de Copa de Castilla y León, este lunes en Benavente. | CEDIDA

Presentación del partido de Copa de Castilla y León, este lunes en Benavente. | CEDIDA

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A. O.

Zamora

Benavente será protagonista de la Copa Castilla y León de Baloncesto Femenino – Memorial Carlos Sainz Esteban al acoger la semifinal que enfrentará este miércoles 16 de septiembre a Recoletas Zamora y Mipelle BF León.

En el acto de presentación celebrado este lunes participron la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio; la concejala de Deportes, Elena Justo; Hugo Calvo, en representación de Caja Rural; Pepe Manso, delegado en Zamora de la Federación de Baloncesto de Castilla y León; y Antonio Sahagún, directivo de Recoletas Zamora, que dieron a conocer detalles de la competición.

La cita tendrá lugar a partir de las 19:30 horas en el Polideportivo La Rosaleda Antonio Machado de Benavente, con entrada gratuita, y supondrá una nueva oportunidad para acercar a la provincia baloncesto femenino de primer nivel.

Declaraciones

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, mostró su satisfacción por que la ciudad vuelva a convertirse en escenario de una competición autonómica de primer nivel y destacó especialmente la condición femenina del encuentro. Asensio puso en valor la apuesta del Ayuntamiento por el deporte femenino y por la igualdad, además de invitar a los aficionados de Zamora y León a disfrutar no solo del partido, sino también de la propia ciudad: "Nos gusta llevar el deporte femenino por bandera y ser también anfitrionas. Nos encantará acoger a todas las personas que quieran venir y que puedan aprovechar también para conocer Benavente". La primera edil agradeció igualmente la implicación de Caja Rural y del resto de entidades que hacen posible la celebración del encuentro.

Por su parte, la concejala de Deportes, Elena Justo, destacó la importancia de que Benavente y su comarca puedan disfrutar nuevamente de baloncesto femenino de máximo nivel. Para Justo, encuentros de estas características trascienden el propio resultado deportivo y permiten acercar referentes a los jugadores y jugadoras más jóvenes. . La concejala incidió también en la importancia de dar visibilidad a Recoletas Zamora como equipo referente de la provincia y animó a aficionados y familias a acudir a La Rosaleda.

Hugo Calvo, en representación de Caja Rural, volvió a manifestar el compromiso de la entidad con el deporte y con aquellas iniciativas que contribuyen a dinamizar la provincia. "Caja Rural siempre está al lado del territorio y de la gente. Creemos que es una oportunidad magnífica para Benavente y su comarca acoger una prueba de estas características".

Por su parte, el delegado en Zamora de la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Pepe Manso, recordó el significado especial de una competición que lleva el nombre de Carlos Sainz Esteban, quien fuera presidente de la Federación de Baloncesto de Castilla y León durante muchos años. Manso destacó además el nivel deportivo de una semifinal que servirá como una importante prueba de preparación para ambos conjuntos: "Este año va a ser una prueba de nivel, porque los dos equipos están compitiendo en categorías de máximo nivel nacional". El representante federativo animó a los aficionados a acudir al encuentro y expresó su deseo de que citas como esta contribuyan a revitalizar el baloncesto en Benavente, especialmente entre los niños y niñas de la ciudad y su comarca.

Cerró las intervenciones Antonio Sahagún, directivo de Recoletas Zamora, quien agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Benavente, Caja Rural, la Federación de Baloncesto de Castilla y León, Recoletas y la Diputación de Zamora. Sahagún recordó la estrecha relación que el club mantiene desde hace años con Benavente y explicó que llevar encuentros fuera de la capital forma parte del compromiso del CD Zamarat con toda la provincia: "Una manera de mostrar nuestro compromiso es traer partidos a la provincia, no solamente a la ciudad de Zamora, e incrementar este deporte también por las comarcas".

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Aspectos deportivos

En el plano deportivo, Sahagún señaló que el encuentro supondrá "un bonito desafío" en plena pretemporada y permitirá comprobar la evolución de un Recoletas Zamora que todavía se encuentra en fase de preparación y construcción. La semifinal se disputará mediante una eliminatoria de ida y vuelta. El primer encuentro tendrá lugar el miércoles 16 de septiembre, a las 19:30 horas, en Benavente , mientras que el partido de vuelta se jugará el sábado 19 de septiembre, también a las 19:30 horas, en el Polideportivo Municipal de Deportes de León. El vencedor de la eliminatoria continuará adelante en la Copa Castilla y León – Memorial Carlos Sainz Esteban.

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