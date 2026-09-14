Raúl Pérez: "No hemos estado bien en defensa en la primera parte"

El entrenador del Recoletas Zamora, Raúl Pérez, explicó tras la victoria contra el Miralvalle que "ha sido el partido de pretemporada típico, con muchos errores, y mucho propiciados por el cansancio. El jueves tuvimos que hacer el esfuerzo de jugar seis personas y media el partido, hoy siete y con un entrenamiento duro ayer, y este es el segundo rato que jugamos cinco contra cinco en lo que va de pretemporada". El técnico placentino reconoció que "en ataque hemos estado mejor que el otro día, mucho más acertadas y moviendo mucho más el balón", sin embargo añadió que "la primera parte a nivel defensivo no me ha gustado, nos han metido 38 puntos, aunque en la segunda hemos mejorado y sólo recibimos 25. Ha habido cosas positivas. El otro día fue un partidazo de Claudia y Ana Pérez, y hoy ha sido de Kathy, de Sofía, de Joana... Este equipo va a tener muchas jugadoras capaces de hacer grandes cosas, pero hay que ser conscientes de que nos faltan tres jugadoras muy importantes: la americana que hace muchos puntos, Andrea Hernangómez que nos va a dar mucho equilibrio y la brasileña".

El entrenador del Zamarat añadió que para ganar a Plasencia con tantas bajas, "necesitábamos correr y lo hemos hecho y estoy contento con estos dos partidos".

Noticias relacionadas

Ayer en el Ángel Nieto, el Recoletas realizó un enorme derroche físico pese a la lógica carga de entrenamientos y partidos: "Lo que me sorprende es que el equipo está jugando mejor las segundas partes que las primeras, y ya nos pasó en Plasencia, cuando yo tenía el miedo de que no llegase y ya el jueves rompimos el partido en la segunda parte. Necesitamos un equipo que tenga esa identidad defensiva, que juegue a ritmo y juegue bonito como hemos hecho hoy que hemos metido 80 puntos en un partido de pretemporada". n