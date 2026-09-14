Mauro Costa, jugador del Zamora CF: "Toca seguir mejorando y trabajando porque vamos a tener muchas alegrías"

Con la primera victoria del curso conseguida, es momento de mirar hacia adelante y seguir creciendo en una temporada que no ha hecho nada más que comenzar. El Zamora CF afronta una nueva semana noveno en la tabla, con la satisfacción del trabajo bien hecho, y consciente de que sumaron un +3 en un escenario complicado como es el campo de Arenas de Getxo (1-2).

Así lo expuso al término del encuentro Mauro Costa, autor del segundo tanto zamorano, quien confirmó que “sabíamos que íbamos a un campo difícil, un campo donde el equipo local juega mucho el balón y que iba a ser difícil sacar tres puntos allí”. Con todo, el rojiblanco recordaba el inicio arrollador del equipo que fue clave para el marcador final. “El partido empezó muy bien, salimos muy bien, con muchas ganas en el campo y se vio con los dos goles tan pronto. Y a partir de esos primeros 15 minutos, ellos también nos sometieron a nosotros. Fue un ida y vuelta por momentos, pero al final le sacamos la victoria, que es lo que queríamos, y a partir de ahí toca seguir mejorando y trabajando porque vamos a tener muchas alegrías”.

Además, el futbolista recalcó que “veníamos de los resultados que no queríamos, y éramos conscientes de que haciendo lo que sabíamos y jugando a lo que jugábamos, al final iba a llegar el resultado. Un +3 que es muy complicado y que, a partir de ahí, a partir de la victoria, es mucho más fácil corregir”.

A título personal se mostró contento por el gol y la asistencia. “Acaba de empezar la temporada, es muy largo esto, pero personalmente estoy contento y todo lo que sea ayudar al equipo, bienvenido sea”, concluyó.