Culturismo
Freddy Lorenzo revalida su título de campeón de España de culturismo
Además, se hizo con el subcampeonato en la categoría Absoluta Máster +50 años
P. F.
Freddy Lorenzo ha vuelto a proclamarse campeón de España, y lo ha logrado en el Nacional celebrado en Petrer (Alicante), imponiéndose en la categoría Senior -70 kg (pesos ligeros).
Además, consiguió el subcampeonato en la categoría Absoluta Máster +50 años.
Esta clasificación le permite volver a formar parte del Equipo Nacional, que se desplazará a Koper (Eslovenia) a finales de septiembre para disputar el Campeonato del Mundo IBFF.
Lorenzo llega al Mundial en un gran momento de forma. Es el actual campeón de Europa en Sénior -70 kg y campeón de Europa en Classic Physique de talla baja, títulos conquistados este mismo año.
Además, en el pasado Campeonato del Mundo fue subcampeón mundial en la categoría Senior -70 kg, resultado que le sitúa nuevamente entre los grandes favoritos para luchar por el título mundial.
- Descrito en Zamora un nuevo foco de la Enfermedad de Andrade
- DIRECTO | Arenas Club - Zamora CF: sigue el partido con nosotros
- GALERÍA | Aliste elige el mejor tomate de la comarca: casi un kilo y medio de sabor procedente de Palazuelo de las Cuevas
- José María Diego, 'Chema', nuevo párroco de San Frontis y la margen izquierda de Zamora
- El Zamora CF sufre, pero suma su primera victoria liguera en Fadura
- Cuatro heridos en un aparatoso accidente entre un coche y una furgoneta en Palacios de Sanabria: hay una persona atrapada
- Un Fromago bajo el sol: este es el tiempo que hará en Zamora durante la Feria Internacional del Queso
- Los tomates alistanos, referente de calidad