Freddy Lorenzo revalida su título de campeón de España de culturismo

Freddy Lorenzo ha vuelto a proclamarse campeón de España, y lo ha logrado en el Nacional celebrado en Petrer (Alicante), imponiéndose en la categoría Senior -70 kg (pesos ligeros).

Además, consiguió el subcampeonato en la categoría Absoluta Máster +50 años.

Esta clasificación le permite volver a formar parte del Equipo Nacional, que se desplazará a Koper (Eslovenia) a finales de septiembre para disputar el Campeonato del Mundo IBFF.

Lorenzo llega al Mundial en un gran momento de forma. Es el actual campeón de Europa en Sénior -70 kg y campeón de Europa en Classic Physique de talla baja, títulos conquistados este mismo año.

Además, en el pasado Campeonato del Mundo fue subcampeón mundial en la categoría Senior -70 kg, resultado que le sitúa nuevamente entre los grandes favoritos para luchar por el título mundial.