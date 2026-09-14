El Fluvial de Villaralbo celebra sus 50 años de historia con una emotiva gala que reunió a varias generaciones del piragüismo zamorano

El Fluvial de Villaralbo ha celebrado este fin de semana los actos conmemorativos de su 50 aniversario, un acto que reunió a deportistas, antiguos presidentes, socios, familiares, clubes de la provincia, instituciones, colaboradores y amigos del club para recordar cinco décadas de historia vinculadas al piragüismo y al río Duero.

El acto central de la celebración tuvo lugar en la Casa de Cultura de Villaralbo, con la celebración de la Gala del 50.º aniversario, en la que el Club quiso rendir homenaje a las personas que, a lo largo de estos 50 años, han contribuido a construir su historia.

El acto comenzó con el recuerdo de los orígenes del club, fundado en 1976, y continuó con la proyección del vídeo conmemorativo, un recorrido por la historia de la entidad, sus instalaciones, sus presidentes, sus deportistas, sus competiciones y, sobre todo, por las personas que han formado parte de esta gran familia a lo largo de estas cinco décadas.

El vídeo culmina con una narrativa visual dinámica y cargada de simbolismo, que proyecta al Club hacia el futuro a través de su cantera actual, poniendo en diálogo a las nuevas generaciones con los palistas más veteranos. Un encuentro entre pasado, presente y futuro que refleja la transmisión de valores, experiencias y pasión por el piragüismo que ha permitido al Club Fluvial de Villaralbo llegar hasta sus primeros 50 años y afrontar con ilusión los que están por venir.

Reconocimiento a los presidentes

Uno de los momentos más emotivos del evento fue el homenaje a los 13 presidentes que han dirigido el Fluvial de Villaralbo desde su fundación hasta la actualidad, reconociendo la dedicación y el compromiso de quienes asumieron la responsabilidad de mantener y hacer crecer el proyecto deportivo durante cada una de sus etapas.

El reconocimiento se hizo extensivo también a los presidentes que ya han fallecido, cuyos familiares recogieron el recuerdo en su nombre, como homenaje a quienes forman parte inseparable de la historia del club: Melchor Crespo León, Arturo Barrios Sebastián, Antonio Barrios Sebastián, Cándido Martín Fernando, José Luis Andrés Nogales, Alejandro Aguado Gorín, Javier Esteban González, David de las Heras Barrios, Carlos Barbero Luelmo, Juan Carlos Jáñez Torices, Mauro Rodríguez Gato, Pedro Fraile Muñoz y Juan Carlos Piorno Carrillo

Homenaje a los deportistas más destacados

Asimismo, se quiso poner en valor el papel de los deportistas que han llevado el nombre de Villaralbo y del Club Fluvial a las principales competiciones nacionales e internacionales.

Fueron homenajeados los hermanos Andrés y Carlos del Teso Luelmo, Eva Barrios Marcos y los hermanos Marcos y Daniel Abad Sánchez, todos ellos con una importante trayectoria deportiva y con un vínculo especial con el Club Fluvial de Villaralbo.

Entre los reconocidos se encuentran campeones de España, medallistas en Campeonatos de Europa y del Mundo y deportistas que han formado parte del equipo nacional.

Reconocimiento a los clubes de piragüismo de la provincia

El Club Fluvial quiso compartir también este aniversario con los clubes de piragüismo de la provincia de Zamora, reconociendo la relación deportiva y de amistad mantenida durante décadas.

Recibieron este reconocimiento el C.D. Amigos del Remo, C.D. Piragüismo Duero Zamora, C.D. Actividades Náuticas y Deportivas, C.D. Durius-Kayak Zamora y C.D. Piragua Ciudad de Zamora, en representación de todas aquellas entidades con las que el Fluvial ha compartido competiciones, viajes, proyectos y experiencias a lo largo de estos 50 años.

Instituciones, colaboradores y patrocinadores

La celebración contó con la presencia de representantes de distintas instituciones vinculadas al deporte y al Club, entre ellos el presidente de la Federación de Piragüismo de Castilla y León, Rubén García Pedruelo; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Villaralbo, José Ángel Marqués Rodríguez; el diputado de Juventud y Deportes de la Diputación de Zamora, Juan del Canto Sevillano, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Jesús José González Tejada.

Asimismo, se contó con la participación de COBADU, patrocinador principal, representada por su responsable de Comunicación, Ana González de Dios

El Club Fluvial quiso poner de manifiesto su agradecimiento a todas las instituciones, empresas, colaboradores, patrocinadores, socios y familias que han hecho posible la continuidad del proyecto durante estas cinco décadas.

Tres días para celebrar medio siglo de historia

Los actos conmemorativos se iniciaron el viernes 11 de septiembre con una jornada de convivencia en las instalaciones del Club, que incluyó un paseo en piragua y juegos infantiles con hinchables acuáticos.

El sábado 12, además de la Gala, se inauguró en la Casa de Cultura una exposición histórica del Club, con material deportivo, fotografías y documentos que permiten recorrer estos 50 años de trayectoria.

Los actos se completaron este domingo 13 de septiembre con la apertura de la exposición histórica, de 11:00 a 14:00 horas, permitiendo a vecinos, socios y visitantes continuar acercándose a la historia del Club.