"Demostramos que somos competitivos"

El BM Caja Rural Zamora rozó la victoria el pasado sábado en su regreso a la División de Honor Plata, pero terminó cayendo por 33‑35 ante Bada Huesca en un Ángel Nieto que vibró con la entrega de los Guerreros de Viriato. Ua emoción que dejó gran satisfacción en Felipe Barrientos, orgulloso de la competitividad de los suyos.

"Era lo que queríamos mostrar a la afición: que somos un equipo aguerrido, que luchamos y competimos bien. Ese primer objetivo se cumplió", afirmó el técnico chileno, que reconoció que la derrota, por la forma en que llegó, deja "un punto de frustración", pero también una oportunidad para crecer. "Hay que ser maduros, dignos perdedoresy ver los puntos de mejora. El equipo sigue en progresión", aseguró Barrientos, destacando la valentía defensivo del equipo zamorano, que cumplió con una defensa profunda ante los oscendes. "Les incomodó mucho. Funcionó. Aunque esos espacios atrás permitieron que el pivote nos hiciera daño en la primera parte", explicó. En la segunda mitad, el equipo logró ajustar mejor esa situación, aunque "cada golpe franco cercano a la portería generaba bolas muy difíciles de defender" para los pistacho.

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El técnico valoró también "el coraje del grupo", capaz de levantar una desventaja de hasta seis goles. "Eso no se entrena. Es inherente a los jugadores. Queríamos irradiar esa idea: que la gente vea que somos un equipo luchador, independientemente del resultado, destacó", asegurando sentirse orgulloso de los suyos en este inicio de liga. n