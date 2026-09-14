Bronce para Elena Bahamonde en la Súper Copa de España de Galicia

La judoca zamorana Elena Bahamonde volvió a dejar muestras de su calidad en Ourense, donde se celebró la Súper Copa de España de Galicia en la categoría junior, donde solo la mala suerte y la participante portuguesa la apartaron de la final. No obstante se colgó un bronce y se coloca sexta en el ranking nacional.

Fue una competición muy dura que la integrante del Caja Rural-Judo comenzó con buen pie, ganando sus combates de una manera clara y contundente hasta llegar a semifinales. Fue en esta lucha por alcanzar el último asalto donde se cruzó con una de las representantes portuguesa con quien protagonizó un combate durísimo y lleno de decisiones que se tuvieron que tomar revisando el vídeo, y ahí la suerte no acompañó.

La primera polémica fue un ataque de Elena donde el equipo zamorano creía que le daría ventaja, pero, después de más de un minuto parados y analizando lo sucedido, decidieron dar la puntuación a la rival argumentando que fue una contra. Pero la mala suerte no acabó ahí y es que cuando quedaban unos 30 segundos Elena lograba la máxima puntuación que le otorgaba el triunfo, pero la acción fue revisada y pasó de ser considerado Ippon a Waza-ari, una puntuación menor que no era suficiente para ganar y pasar a la final.

El siguiente combate sería la diputa del bronce frente a la campeona nacional de Portugal. Después de una recuperación mental y una preparación muy buena de la estrategia a seguir, Elena realizó un combate perfecto y llevó el mismo desde el principio consiguiendo ganar de una forma clarísima.

Con los puntos conseguidos Elena se coloca en el ranking nacional entre las seis primeras que de momento la da la clasificación directa para la fase final del campeonato de España.

Sin tiempo de descansar Elena al siguiente fin de semana se desplazará a Gran Canarias para participar en otra Súper Copa.