El Amigos del Remo sube al podio en el Campeonato de España de Kayak de Mar

El Club Amigos del Remo protagonizó una destacada participación en el Campeonato de España de Kayak de Mar, con excelentes resultados por parte de sus deportistas.

Laura Álvarez se hizo con una brillante tercera posición en la categoría SS1 Veterana, logrando así subir al podio y sumar a su palmarés una medalla de bronce en una competición marcada por el alto nivel y la exigencia de la prueba.

Por su parte, David Rodríguez completó también una notable actuación, finalizando en décima posición en su categoría y contribuyendo a la destacada presencia del Club Amigos del Remo en esta cita nacional.

Además, en mixto veterano SS2, David y Laura consiguieron otro bronce con el que cerraron su participación.