El Zamora CF quiere competir para ganar al Arenas de Getxo

Competir. Ese es el objetivo primordial hoy (12.00 horas) para el Zamora CF en su primera salida del curso en el Grupo 1 de Primera RFEF. Un desplazamiento que le lleva hasta el Municipal de Fadura, donde le espera un Arenas de Getxo que aprovechará cualquier debilidad rojiblanca para prolongar la sequía de triunfos del bloque zamorano en este arranque de temporada.

Malas sensaciones y la clave para cambiarlas

Óscar Cano acabó decepcionado y enfadado el último encuentro en el Ruta de la Plata. No tanto por la derrota frente al UD Logroñés, que dejaba al Zamora CF con un punto en dos jornadas -ambas como locales-, más bien por la sensación de no haber mantenido un esfuerzo colectivo y regular sobre el terreno de juego a lo largo del envite. Para él, el equipo no compitió como puede hacerlo y esa idea se mantuvo a lo largo de esta semana de trabajo: El Zamora CF debe competir mejor para ganar. En el vestuario rojiblanco el mensaje estaba claro.

GALERÍA | El partido Zamora CF - UD Logroñés, en imágenes / Víctor Garrido

Para cumplir con ese requisito que se antoja primordial, el Zamora CF debe recorrer un camino cuya guía fue marcada por su técnico antes del duelo de hoy. "Hay que colectivizar el talento", aseguró, apuntando que "defender no es cosa de cuatro, es de once jugadores" en referencia a los errores que permitieron al UD Logroñés optar a anotar dos goles y generar todavía más jugadas de peligro.

En busca de más eficacia ofensiva

Cano, sin embargo, no solo mira hacia su portería. En la primera jornada se vio un equipo bastante sólido atrás -como en pretemporada-y si el esfuerzo colectivo aparece en Fadura, así como la adecuada intensidad en cada acción, esa seguridad en campo propio volverá al verde. El técnico también piensa en cómo ganar mordiente, en saldar con goles la calidad de una ofensiva que no ha llegado a brillar -aunque hasta ahora el Zamora CF no haya acabado sus partidos sin ver puerta-.

Para potenciar su ofensiva, en la jornada anterior, el granadino hizo hasta cinco cambios respecto al once inicial del estreno liguero. Todo ello buscando más fluidez rojiblanca en la posesión de balón, más dinamismo y pólvora en área rival. Eso se dejó notar atrás, alejando de manos rojiblancas el equilibrio que necesita el Zamora CF en el juego. Un factor que también depende directamente de un adecuado ritmo de juego y control de segundas acciones.

Con todo ello presente, y como ya avisó el técnico el viernes, se esperan cambios en el once inicial. Cano intentará equilibrar de nuevo la fórmula rojiblanca para que ofrezca el producto deseado, aunque debido a las múltiples opciones con las que cuenta para encontrar soluciones, la puesta en escena de hoy es difícil de averiguar.

En menos de 200 minutos de juego, el Zamora CF ha utilizado a la gran mayoría de sus jugadores y solo tres quedan por debutar (el meta Fran Árbol, el lesionado Dani Fernández y el recién llegado José Albert). Clara muestra de que todos tienen opciones de aportar sobre el verde en Fadura, aunque algunos futbolistas parecen "fijos" de cara a mantener la identidad del bloque.

Muchas opciones, algunas claras

Iker Piedra apunta a su tercera titularidad y, con él, un Luismi Luengo que se mantendrá como el pilar de la zaga; defensa en la que Vergés y Gorjón se perfilan como laterales y que contará con Indias repitiendo como central ante la baja de Dufur.

Por delante, todo indica que Carlos Ramos será la brújula del equipo; el jugador hizo un papel "sobresaliente", según Cano, en el último duelo. La duda radica en su compañía: Isaiah podría cubrirle las espaldas y Juanje dotar de más circulación a la medular. Quizá Cano opte por los dos, o por situar a Fabi de mediapunta; en función de esa opción podría articularse una u otra composición para una ofensiva en la que Mascaró ha sido fijo e Izan ha hecho méritos para repetir de inicio. Un ataque que podría mantener a Losada, dar entrada a Carbonell o variar para introducir otras opciones como Costa o Sancho.