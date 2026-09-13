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Urska Zigart, pareja de Tadej Pogacar, se fractura la mandíbula y también se pierde el Mundial

La ciclista eslovena sufrió una nueva caída en la tercera etapa del Tour de l'Ardèche, apenas tres meses después de fracturarse la mandíbula en el Tour de Suiza.

Urska Zigart.

Urska Zigart. / EP

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Javier Giraldo

Javier Giraldo

La mala suerte vuelve a cebarse con Urska Zigart, corredora del AG Insurance Soudal y pareja de Tadej Pogacar: la ciclista eslovena ha sufrido una nueva fractura de mandíbula después de una caída durante la tercera etapa del Faun Tour de l'Ardèche, disputada este sábado en Tournon-sur-Rhône.

El golpe supone un duro revés para la corredora del AG Insurance-Soudal, que ya había padecido una lesión prácticamente idéntica el pasado mes de junio. Entonces, Zigart se fracturó la mandíbula en una aparatosa caída durante la segunda etapa del Tour de Suiza, provocada en una zona de asfalto irregular.

A pesar de la gravedad de aquella lesión, la eslovena pudo recuperarse con rapidez y regresó a la competición apenas seis semanas después para tomar la salida en el Tour de Francia Femmes.

Ahora, sin embargo, el escenario es mucho más complicado. Žigart marchaba tercera en la clasificación general de la ronda francesa cuando se fue al suelo durante la tercera etapa y tuvo que abandonar la carrera.

Diagnóstico confirmado

Horas después, su equipo confirmó el alcance de la lesión tras las pruebas médicas realizadas.

"Tras su caída durante la tercera etapa del Faun Tour de l'Ardèche, nuevos exámenes médicos han revelado una nueva fractura de mandíbula", comunicó el AG Insurance-Soudal.

El equipo también dejó claro que, al tratarse de una recaída en una zona ya dañada recientemente, su temporada 2026 podría haber terminado de forma anticipada.

"Al tratarse de una fractura repetida, es probable que la temporada 2026 de Urska llegue a su fin antes de tiempo. Ahora toda la atención está centrada en su recuperación", añadió la formación belga.

Un nuevo contratiempo para Zigart, que había logrado recuperar sensaciones tras su lesión de junio y que ahora deberá afrontar otro periodo de recuperación antes de volver a competir.

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Zigart tenía pensado competir en el Mundial de Montreal, al que Pogacar tenía pensado acudir como espectador, para apoyar a su pareja, pero finalmente, ninguno de los dos podrá subirse a la bicicleta en la última gran cita ciclista del año.

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Fuente: El Periódico

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