Recoletas da el callo para volver a derrotar al Miralvalle

Trabajada y meritoria victoria (79-63) de un Recoletas Zamarat que tuvo que emplearse a fondo para superar a un duro rival y a las bajas por lesión que vuelven a perseguirle esta temporada. El equipo naranja logró romper el equilibrio de la primera parte, distancíandose en el marcador tras el descanso a base de un derroche físico impropio a estas altura de la temporada y que permite depositar confianzas en este equipo que está todavía en plena construcción.

El Zamarat inicia la pretemporada como ya le pasó el pasado año, con el lastre de las lesiones, y esta vez tuvieron que ver el partido desde el banquillo dos piezas fundamentales en el equipo naranja como son Andrea Hernangómez y Zhania Sanaah. Además todavía se espera la llegada del último fichaje, la brasileña Leticia Soares.

De esta forma, el partido contra el Miralvalle de Adri Knecevic, inolvidable jugadora naranja, se planteó en una tónica de gran igualdad, como ya fue el anterior encuentro jugado el pasado jueves y que se saldó con un 54-67.

Y el equilibrio en el marcador se mantuvo ya desde el inicio con dos equipos que basaban su principal arma en el lanzamiento exterior y Miralvalle incluso de escapaba a 9-13 (6´), pero las de Raúl Pérez apretaron en defensa y cerraron el primer cuarto con 21-19 tras un triple de Kathy Benítez sobre la bocina.

Los triples siguieron siendo protagonistas en el segundo parcial pero Recoletas, pese a llevar la delantera en el marcador, no era capaz de distanciarse. Miralvalle sufría además la lesión en un dedo de Sabela García que le obligó a dejar el banquillo, pero no bajaban la guardia las extremeñas, que militan en LF2, y salvaban un 43-38 al descanso.

Poco cambiaron las cosas en la segunda parte pese a que las zamoranas regresaron con una intensa presión en todo el campo que les permitió recuperar varios balones y escaparse a 49-42 con una Kathy Benítez inspirada en ataque. Pese a la escasez de efectivos, el equipo zamorano se imponía en el físico y alcanzaba los diez puntos de ventaja con 54-44 en el minuto 25. Su rival ya no veía aro con la facilidad anterior y Knecevic tuvo que pedir un tiempo muerto para dar oxigeno a sus jugadoras.

Kosarova siguió demostrando que es una gran lanzadora y anotaba un nuevo triple para mantener al Recoletas a diez puntos (61-51) en el minuto 28. El intenso calor hacía que las rotaciones del Recoletas cada vez fueran más seguidas con una Lorena Villamor que ya demuestra que tiene un puesto en este equipo.

Las zamoranas mantuvieron los diez puntos de ventaja al cierre del tercer cuarto pero no estaba todo dicho porque Plasencia tiene un equipo capaz de recuperar terreno en muy poco tiempo. Lo intentaron las extremeñas, ya no tenían la claridad de ideas anterior pero a base de pundonor lograban acercarse a seis puntos en el minuto 32.

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El Recolettas no bajó su exigencia física y consiguió mantener cómodas ventajas de 8 y 10 puntos. Y un triple de Erika Aspajo despejó cualquier duda con el 69-58 gracias a una intensa presión impensable en cualquier equipo a estas alturas de la temporada. El partido entró en los tres últimos minutos con 73-60 y Plasencia solicitó un tiempo muerto para reorganizarse en lo poco que restaba de encuentro. Y todavía hubo tiempo para que Cristina Villamor sufriera una caída de espaldas que le obligó a abandonar la cancha, una circunstancia que no impidió que el Zamarat siguiera incrementando su ventaja en el marcador a 79-61 para finalizar el encuentro con un rotundo 79-63.