Felipe Barrientos, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "Queríamos demostrar que somos competitivos y lo hicimos"

El BM Caja Rural Zamora rozó la victoria el pasado sábado en su regreso a la División de Honor Plata, pero terminó cayendo por 33‑35 ante Bada Huesca en un Ángel Nieto que vibró con la entrega de los Guerreros de Viriato. Tras el encuentro, Felipe Barrientos dejó una lectura tan honesta como constructiva: satisfacción por la imagen, frustración por el desenlace y convicción absoluta en el camino que está siguiendo el equipo.

“Era lo que queríamos mostrar a la afición: que somos un equipo aguerrido, que luchamos y competimos bien. Ese primer objetivo se cumplió”, afirmó el técnico chileno, que reconoció que la derrota, por la forma en que llegó, deja “un punto de frustración”, pero también una oportunidad para crecer. “Hay que ser maduros, dignos perdedores, analizarse y ver los puntos de mejora. El equipo sigue en progresión”, aseguró.

Barrientos destacó la "valentía defensiva" del Caja Rural Zamora, que apostó por una defensa profunda para incomodar a los lanzadores oscenses. “Les incomodó mucho. Funcionó. Aunque esos espacios atrás permitieron que el pivote nos hiciera daño en la primera parte”, explicó. En la segunda mitad, el equipo logró ajustar mejor esa situación, aunque "cada golpe franco cercano a la portería generaba bolas muy difíciles de defender” para los pistacho.

El técnico valoró también "el coraje del grupo", capaz de levantar desventajas de cinco, seis y hasta siete goles. “Eso no se entrena. Es inherente a los jugadores. Queríamos irradiar esa idea: que la gente vea que somos un equipo luchador, independientemente del resultado, destacó”.

Sobre el uso de distintas parejas de postes para frenar al pivote rival, Barrientos explicó que la defensa “mutaba constantemente” por que "requería jugadores defensivos móviles". “Hoy no definía el central de la 6‑0. Era casi una 5‑1 camuflada”, detalló.

Preguntado por el arbitraje, el entrenador evitó polémicas: “Es parte del juego. Espero que haya sido algo puntual. Si toca otra vez, habrá que llegar con más margen de goles”. Una visión centrada en mejorar que reafirmó a continuación con un mensaje de orgullo y confianza: “La propuesta funcionó, el esfuerzo fue grande y la gente se sintió cómoda. Felicito a los jugadores. Este partido nos hace más fuertes”.