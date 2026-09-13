Fútbol / Tercera RFEF
CD Villaralbo - UD Santa Marta: Ganas azulonas por un inicio triunfal en "Los Barreros"
El CD Villaralbo tratará hoy de sumar sus primeros puntos en liga frente a un Santa Marta al que se midió en pretemporada y que viene de vencer a la Arandina
C. J. T.
El CD Villaralbo regresa hoy (12.00 horas) a "Los Barreros" para disputar su primera encuentro como local dentro del nuevo curso en Tercera RFEF. Un choque que llevará a la escuadra azulona a medir fuerzas con el UD Santa Marta de Tormes y que los hombres de Pablo Cortés quieren saldar con victoria para obtener la primera gran recompensa de la temporada.
El conjunto villaralbino arrancó ofreciendo un gran partido en "Castañares" frente al Burgos CF "B". Sin embargo, pese a sus múltiples esfuerzos, los locales contaron con la fortuna del gol y se llevaron los tres puntos en juego con un solitario tanto en los compases previos al descanso. Un golpe del que quiere resarcirse hoy el CD Villaralbo, dispuesto a hacerse fuerte en su feudo.
Enfrente, el conjunto de Pablo Cortés tendrá un rival que no le es ajeno. Un UD Santa Marta con el que ya midió fuerzas en pretemporada con motivo de la Copa RFEF; duelo que acabó con victoria salmantina en suelo charro. Ahora, el CD Villaralbo aspira a que, con el apoyo de su hinchada, el resultado final sea bien distinto a aquel 2-0 en favor de los santamartinos. Un deseo que tratará de refrendar con una defensa sólida y buscando mayor eficacia en área rival que mostró en su debut.
Por su parte, el UD Santa Marta acude a "Los Barreros" dispuesto a seguir con la buena línea que trazó en su estreno liguero, partido que ganó por 1-0 a un duro oponente como Arandina CF.
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