Fútbol / Regional de Aficionados
Zamora CF "B" y Noname, a la caza de un buen estreno liguero
El filial rojiblanco se estrena en los anexos ante el Betis; el equipo de Romasanta viaja a La Cistérniga
C. J. T.
Tras varias semanas de pretemporada, el verano llega a su fin para los equipos de la Liga Regional de Aficionados. La competición vuelve hoy a la acción con tres representantes zamoranos en liza buscando convertirse en protagonistas positivos de la misma durante el curso.
Los dos primeros en estrenarse serán hoy Zamora CF "B" y CD Noname, conjuntos que el año pasado garantizaron su permanencia, objetivo prioritario también en un nuevo año en el que ambos quieren ir a más.
El estreno del filial rojiblanco
El filial rojiblanco, ahora bajo la tutela de Alberto González "Chaquetín", jugará a las 16.00 horas de este sábado su primer partido; encuentro con los anexos del Ruta como escenario y un exigente Betis CF como rival. Adversario que jugó por el ascenso en mayo.
El equipo de la interrogación, a La Cistérniga
Por su parte, el CD Noname tendrá que estrenarse lejos de casa. El conjunto de la interrogación, que mantiene a Romasanta como técnico, visita el Municipal de la Cistérniga para medir fuerzas con un cuadro local siempre llamado a pelear en la zona alta de una tabla en la que acabó séptimo el pasado curso.
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