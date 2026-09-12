Zamora CF "B" y Noname, a la caza de un buen estreno liguero

Tras varias semanas de pretemporada, el verano llega a su fin para los equipos de la Liga Regional de Aficionados. La competición vuelve hoy a la acción con tres representantes zamoranos en liza buscando convertirse en protagonistas positivos de la misma durante el curso.

Los dos primeros en estrenarse serán hoy Zamora CF "B" y CD Noname, conjuntos que el año pasado garantizaron su permanencia, objetivo prioritario también en un nuevo año en el que ambos quieren ir a más.

El estreno del filial rojiblanco

El filial rojiblanco, ahora bajo la tutela de Alberto González "Chaquetín", jugará a las 16.00 horas de este sábado su primer partido; encuentro con los anexos del Ruta como escenario y un exigente Betis CF como rival. Adversario que jugó por el ascenso en mayo.

El equipo de la interrogación, a La Cistérniga

Por su parte, el CD Noname tendrá que estrenarse lejos de casa. El conjunto de la interrogación, que mantiene a Romasanta como técnico, visita el Municipal de la Cistérniga para medir fuerzas con un cuadro local siempre llamado a pelear en la zona alta de una tabla en la que acabó séptimo el pasado curso.