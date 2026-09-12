El Zamora "B" arranca con una victoria muy trabajada en ante el Betis CF

El Zamora CF "B" arrancó una nueva temporada en la Liga Regional de Aficionados con victoria por 2-0 sobre el Betis CF, segundo clasificado la pasada campaña, en un partido en el que los rojiblancos tuvieron que trabajar muy duro para sumar los tres puntos.

Si bien Marcos abría el marcador antes del cuarto de hora de juego, poco después fue expulsado y puso en un brete al filial. Sin embargo, sus compañeros aprovecharon el impulso del 1-0 y, con un nuevo acierto de Casado a la media hora, pusieron tierra de por medio frente a un Betis que no fue capaz de sacar provecho a su superioridad; ni antes del descanso ni en una segunda mitad de gran sacrificio por parte local.