Iñaki Gómez, presidente del Balonmano Zamora: "Esta generación ha dado un gran paso adelante"

Nueva temporada y regreso a División de Honor Plata. ¿Qué siente con esta vuelta?

De inicio, una gran alegría. En el deporte todo pasa muy rápido, consigues un reto y, al poco, todo se complica y no hay tiempo para disfrutarlo. Sabemos que va a ser una temporada difícil, pero estamos satisfechos porque nuestros aficionados, que han visto partidos de Asobal y Plata muchas temporadas, podrán volver a ver grandísimos juugadores y equipos. Una mejor competición y más nivel.

El equipo se hizo acreedor de su plaza en la categoría. ¿De ahí que la mayoría de los jugadores sigan hoy en Zamora?

Para nosotros, el reto que consiguieron el año pasado los jugadores, el grupo humano que formaron y la forma de conseguir un ascenso en una pista tan difícil como El Rosal, supone un hito histórico. Es una generación que ha dado un paso adelante y que alcanzó cotas de competición elevadas. En la fase y en algún partido de la temporada mostraron nivel de Plata y eso hizo que nuestra idea fuera tratar de renovar a la mayor parte grupo, porque estamos seguros de que podían volver a ofrecer ese nivel. Eso hizo que fuera un verano no muy agitado.

¿Bastará con ese nivel o harán falta más argumentos?

El nivel está, otra cosa es que la plantilla muestre ese gen competitivo que demostró entonces, que es donde va a radicar nuestro éxito. Esa ilusión que les llevó a conseguir ese reto tan difícil, que les hizo competir... a mi entender, todavía no la hemos visto tras el verano. Si el equipo encuentra esas sensaciones, estará capacitado.

Aun así, ha habido bastantes cambios. ¿Qué ha motivado ese cambio de técnico?

Por un lado creíamos que el grupo está capacitado, pero por otro había que retocar ciertas cosas. El cuerpo técnico, a nuestro entender, había conseguido el objetivo principal, que era el ascenso, pero había otros objetivos dentro de un club tan grande como el nuestro que no fueron conseguidos. Por ello buscamos otra fórmula y, después, sumar algunas caras porque hubo jugadores que no pudieron continuar bien por motivos laborales o deportivos.

¿Cree que con esos cambios el equipo dará la talla?

De lo que estamos convencidos es que, con esos retoques, el equipo va a funcionar. Solo debe darse cuenta de que alcanzó cotas deportivas muy elevadas a base de sacrificio, espíritu de superación y mucha ilusión. El grupo tiene mucho valor humano, pero le hace falta esa pizca de magia que da la ilusión y ese gen competitivo para demostrar su valía.

Habla de esa ilusión por competir, de ese gen que hará falta en División de Honor Plata. ¿Es la liga más dura y con más equipos potentes de las que recuerda?

Yo no sé lo dura que es esta liga es en cuanto a nombres, equipos o grupos respecto a otras. No quisiera hacer esa comparación. Lo que sí creo es que este año, División de Honor Plata es una liga muy abierta y que hay muchos equipos con aspiraciones altas. Cuando busco el rival más débil en la tabla dentro de esa parrilla de salida imaginaria del inicio de curso, no veo muchas opciones. Sí que veo muchos "gallos" y equipos llamados a estar arriba o que llevan persiguiendo el ascenso durante varios años. Burgos, Ainaitasuna, Guadalajara o Huesca, que nos visita el sábado. Hay "mucha carne en el asador".

¿Y dónde se sitúa el BM Caja Rural Zamora?

En otras temporadas había más clase media y ese es nuestro objetivo, ser esa clase media de la liga, porque si no lo pasaremos mal.

Una de las fortalezas del equipo en su vuelta a Plata debería ser la afición, como el año pasado. ¿Cómo ve el papel del aficionado este año?

El aficionado tuvo una importancia fundamental en O Rosal. Acompañaron al grupo, lo llevaron en volandas. Cuando una afición hace un esfuerzo tan grande como ese te demuestra dónde está el club. Y ese respaldo continúa con una campaña de socios que, a base de ilusión, se acerca al objetivo de los 1.000 abonos. Sin embargo, creemos que el papel de la afición, ese "factor cancha" tan importante, hay que construirlo. El aficionado no viene por casualidad al pabellón; se trata de una simbiosis y hay que trabajar en ella.

¿Por dónde pasa ese trabajo?

Debemos convencer a nuestros jugadores que, aquí, no hay nada que perder. Tienen que saltar al campo con la máxima ilusión y una sonrisa en la cara, con ganas de disfrutar y darlo todo. Hay que conseguir que el rival piense: "¿Todo el partido así? 60 minutos con estos pesados, corriendo, pegándome...". Ser un equipo que transmita y, si se consigue, con el paso de las jornadas habrá esa unión con la grada. Esa ilusión debe ser el motor de todo.

Si la ilusión es el motor, ¿la meta es la permanencia?

Como decía antes, en esta liga hay mucho "gallo". Ahora mismo, diría que está hasta complicado lograr la pemanencia, pero ese es el objetivo. Creo que es un reto suficiente y, con el paso de la competición y su evolución, veremos si el equipo puede sorprender a propios y extraños. Por ahora, creo que si se preguntara a los técnicos del resto de equipos, Zamora sería un candidato al descenso. Nosotros no lo vemos así, pero ese respeto, ese valor añadido hay que ganarlo en la cancha.

¿Qué se necesita para ello?

Que tanto plantilla como cuerpo técnico den el salto cuánto antes. Desde el minuto cero, cuando suene el silbato el sábado en el Ángel Nieto, debe verse ese gen competitivo, ese "espíritu de Viriato" y que ello nos lleve a dar muchas alegrías este año a la afición.

Más allá del primer equipo, usted ha señalado que el objetivo del club está en la cantera.

Para nosotros, el objetivo del Balonmano Zamora es formar personas. Construir lazos, hacer comunidad y hacer entender la defensa de valores como el respeto al árbitro o el trato de las instalaciones, tanto a los niños y niñas como a sus familiares.

Y, a nivel deportivo ¿cómo se encuentra el club y qué objetivos tiene por delante?

El año pasado la labor del infantil masculino, disputando el intersector nacional en O Rosal, fue una experiencia inolvidable. La llamada de jugadores al CESA, el trabajo en escolares... Queremos generar oportunidades para la cantera. Además, hemos recuperado el equipo juvenil femenino y trabajamos en hacer lo mismo con el sénior. Hay muchos pequeños objetivos y los tenemos todos presentes.

Es mucho trabajo. ¿Cómo consiguen llevarlo a cabo cada año?

Todo pasa por hacer comunidad, por seguir creciendo de forma sostenible y transparente, que todo el mundo sepa dónde nos gastamos hasta el último euro. Tenemos un presupuesto de medio millón de euros y es importante que instituciones y patrocinadores sepan en qué nos gastamos el dinero. Contamos con una estructura profesional de 25 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Sin embargo, no siempre es fácil encontrar técnicos o colaboradores con el perfil que buscamos.

¿Tiene algún objetivo a nivel personal para este curso?

Mi único interes es que este club siga dejando poso. Un modelo que perdure y que quién venga detrás se encuentre una estructura saneada, sólida, con una afición sana y una infraestructura potente para que esto no se pierda. Ese es mi objetivo fundamental.