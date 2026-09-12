Felipe Barrientos, entrenador del BM Caja Rural Zamora: "La única forma de llegar el objetivo será mantenernos unidos"

Arranca la temporada, la primera con usted al frente del banquillo del primer equipo del Balonmano Zamora ¿Esperaba alguna vez estar ahí, como entrenador del conjunto pistacho cuando defendía su portería?

Sí. La verdad que uno siempre, cuando está en esta etapa cercana al retiro, se implica cada vez más en los lugares en los que está y se proyecta en el futuro. Piensas, ojalá se den las circunstancias. Y en este casi se han dado, por lo que estoy contento de tener la oportunidad de estar aquí y en la División de Honor Plata con el grupo.

Llegó al año pasado como compañero de Fëlix Mojón y este año ha dado un paso más adelante para coger las riendas del equipo. ¿Cómo ha sido ese camino desde la portería a entrenador del club?¿Qué ha aprendido?

Bueno, ha sido un camino de mucho esfuerzo y de sacrificio. El año pasado me tocó hacer múltiples labores, por decirlo así. Este año, si bien todas mis fuerzas están concentradas en el primer equipo y la dirección técnica, sigue habiendo también ese reto a otros niveles. Una vez aquí, me encuentro motivado y contento por lo que toca. Valorando el camino, como una senda de esfuerzo y trabajo que me valió la confianza de la gente para poder asumir este nuevo desafío.

Esa confianza se demuestra en el reto que tiene por delante. Tras el éxito del ascenso, ahora llega la "guerra" de División de Honor Plata. ¿Cómo ves la categoría? ¿Cómo ves la liga?

Bueno, no es novedad: es difícil. Es una categoría donde se junta gente muy experta y jóvenes talentos. No solo promesas que vamos a ver jugando pronto en Asobal, también llegando a "Champions" y competiciones europeas en unos años más. Es una competencia muy dura en la que estamos insertos y en la que hay que luchar desde el primer día por mantenernos. Los objetivos son claros y hemos trabajado duro, así que vamos con la mentalidad de poder lograr los objetivos.

Mantienes gran parte de la plantilla del año pasado y, junto a ellos, se unen varios nuevos jugadores y algún canterano. ¿Contento a nivel de la plantilla? ¿Qué nivel podemos esperar de ella?

Efectivamente, la plantilla mantiene su bloque, y de esos refuerzos que menciones solo Torío tuvo la oportunidad y experiencia de jugar en División de Honor Plata el año pasado. Por ello, destacaría que se trata de un equipo joven que, a lo largo del curso, tiene que ir mejorando. Creo que la primera vuelta nos puede decir mucho sobre dónde podemos llegar esta temporada, pero por ahora estoy contento con el esfuerzo que se ha hecho y el grupo humano que tenemos. Eso es lo más importante, un grupo humano sano, motivado, contento y que viene a entrenar día a día con las mejores sensaciones.

Además de esas características, con su llegada se espera ver un nuevo Balonmano Zamora. ¿Qué podrá ver el aficionado sobre el 40x20? ¿Qué tipo de juego disfrutarán?

Creo que es una propuesta muy diferente a lo que se estaba haciendo. Apostaremos por una defensa mucho más dinámica, profunda, con intenciones técnico-tácticas que quizás en la categoría anterior no hacían falta y ahora sí hacen falta. Y, en ataque, intentaremos jugar más rápido porque creo que, en esa fase del juego, podemos ser iguales o superiores a varios rivales. Y, después, lo más importante será tener un gen competitivo que se vea, que se note la ambición de todos por poder estar en la categoría.

Habéis demostrado tener potencial en pretemporada, pero no han ido bien los resultados. ¿Ha afectado a la ilusión o el grupo está hambriento por sumar desde la primera jornada?

El objetivo de la pretemporada era jugar contra equipos superiores, por categoría o por experiencia para tener un golpe de realidad sobre la competencia que vamos a encontrar. Y creo que el objetivo se logró. El equipo viene de dos años tranquilo en Primera Nacional, pero División de Honor Plata es una liga muy diferente. Así que, tras cumplirse ese primer paso, ahora el objetivo es competir contra esa gente de mayor nivel. La pretemporada hay que dejarla de lado y hay que buscar ganar a esos rivales.

Supongo que, además, la pretemporada deja una lección sobre la importancia de la calma y la fe en el equipo de cara este curso. ¿Serán aspectos fundamentales?

Sí, sin duda. El mensaje principal a transmitir es seguir creyendo en nosotros; en cada uno, en el compañero y en el sistema, porque a nivel individual es muy difícil que donde estamos pueda ganarse un partido. Será fundamental y el equipo está mentalizado de ello, de trabajar en equipo. Creo que el grupo lo ha asumido: la única forma de lograr el objetivo, la permanencia, es mantenernos unidos.