El CB Zamora disputa hoy el Trofeo Diputación ante Club Ourense Baloncesto: a por un nuevo test en casa

Tras sus dos primeros ensayos de pretemporada con motivo de la Copa de Castilla y León de baloncesto, el Caja Rural CB Zamora regresa esta tarde al Ángel Nieto para afrontar un nuevo test dentro de su puesta a punto. Un examen que, en esta ocasión, se enmarca dentro del Trofeo Diputación de Zamora y que cuenta con el Club Ourense Baloncesto como rival e invitado.

Todo un clásico

La contienda, que arrancará a partir de las 17.00 horas, dará continuidad a una cita imprescindible en el calendario del CB Zamora. Desde 1979 el Trofeo Diputación de Zamora ha permitido al conjunto azul ganar sensaciones de cara a la liga, ofreciendo siempre un buen aperitivo de lo que la afición puede esperar de la temporada. Un pequeño vistazo que, esta vez y pese a contar con un rival liguero como adversario, no será más que eso. Y es que, el Caja Rural CB Zamora no llega en las mejores condiciones posibles a este envite.

Cuatro bajas azules

Está previsto que cuatro jugadores del Caja Rural CB Zamora se pierdan el tercer encuentro de preparación: Jacob Round, cuya recuperación del edema óseo que sufre se prevé larga; Biram Faye, que arrastra unas molestias en el isquiotibial que le han impedido debutar; Asier González, que si bien progresa de su dolencia de rodilla, todavía no podrá vestirse de azul; y Dušan Nešković, el único de los ausentes hoy que ya contó con minutos, pero que sufrió una torcedura de tobillo ante Grupo Ureta Tizona Burgos y le obligará a descansar en esta ocasión.

Estas ausencias en las filas del Caja Rural CB Zamora limitarán su potencial, pero no impedirán que la formación de Saulo Hernández vuelva a emplearse a fondo sobre la pista del Ángel Nieto. Ya disputó la Copa de Castilla y León en estas mismas circunstancias e hizo frente tanto a Palencia Baloncesto como a Tizona Burgos. De hecho, ganó a los palentinos y rozó el pase a la gran final frente a San Pablo Burgos.

Saulo, convencido de su grupo

Ese compromiso y esa capacidad de trabajo volverán a necesitarse hoy frente a Club Ourense Baloncesto, en un encuentro del que Saulo Hernández no espera eso: ver en pista a un Caja Rural CB Zamora fiel a su idiosincrasia.

"El objetivo tiene que ser, estemos los que estemos, el mismo que en la Copa: seguir construyendo la identidad de lo que queremos ser. Hoy no se les pueden pedir a los jugadores determinadas cosas que se adquieren con el paso de las semanas de entrenamiento, pero sí podemos pedirnos darlo todo, como hicimos en la Copa. Y estoy seguro de que lo vamos a hacer de nuevo", destacaba el técnico, convencido de apreciar esta tarde una mejora de su equipo respecto a ensayos anteriores, sin poder tampoco pedir un juego armónico, sin errores o con detalles por pulir.

Una cara nueva para ayudar

A ese proceso de mejora, buscando dar la mejor imagen posible, ayudará la incorporación del recién llegado Isaiah Rivera, último fichaje del Caja Rural CB Zamora. El exterior dominicano está convocado y es altamente probable que dispute sus primeros minutos como jugador azul en este envite; aunque, debido también a su falta de entrenamientos con el grupo, no es probable que vaya a tener mucho tiempo en pista para darse a conocer ante la afición zamorana.

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Todo un rival de altura

Aun así, Rivera será un efectivo más para hacer frente a un Club Ourense Baloncesto que llega a Zamora para continuar con una pretemporada en la que ha demostrado muy buenas maneras, incluyendo su paso por Benavente para enfrentarse al Alimerka Oviedo en un duelo que ganaron de forma igualada los asturianos (82-85). Un marcador que no oculta el buen plantel de la formación gallega dirigida por Moncho López y en el que, además de los ya conocidos McDonell o Seixas, se han sumado jugadores como Marc García, Xabi Oroz o Jan Zidek.