El Caja Rural River Zamora despide la pretemporada con victoria

El Caja Rural River Zamora terminó con victoria, goleada y buenas sensaciones su puesta a punto de cara a un nuevo curso en Segunda División B. La escuadra blanquinegra ganó por un contundente 6-1 al InterSala en el último partido de su pretemporada, el destinado a la disputa de un Trofeo Ayuntamiento de Zamora que se adjudicó con solvencia.

El conjunto de Juanito, que había cosechado una dinámica positiva a lo largo de sus diferentes ensayos veraniegos, no perdió inercia en el último compromiso antes del arranque liguero. Y si bien, durante los primeros compases del envite, tardó en encontrar el camino del gol y de mostrar un juego fluido, no tardó en dominar la contienda frente a los charros.

Bastó con abrir el marcador para que el Caja Rural River Zamora se sintiera cómodo y comenzara a establecer diferencias sobre la pista del Manuel Camba, escenario en el que contó con un notable apoyo de la grada. Afición que alcanzó el intermedio del partido más que satisfecha, viendo a su equipo por delante en un marcador que reflejaba un contundente 4-0 para los locales en virtud de la mejoría en su eficacia antes del descanso.

La segunda mitad se abrió con un InterSala buscando sacudirse el dominio zamorano, pero a los visitantes les fue imposible. Si bien las acciones de peligro se prodigaban poco, las más claras seguían corriendo a cargo de un Caja Rural River Zamora cuya solvencia atrás no daba opciones a sorpresa alguna.

Al final, a los visitantes no les quedó otra que arriesgar con el juego de cinco y el Caja Rural River Zamora aprovechó para matar el partido. Supo sufrir, mantener el orden, aplicarse con esmero y acertar con la portería desde su propio campo en dos ocasiones para sentenciar el envite. Un buen papel que tuvo como único lunar un gol en propia puerta que supuso el definitivo 6-1 con el que acabó la mañana en el Manuel Camba.