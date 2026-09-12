BM Zamora - Bada Huesca: Los "Guerreros de Viriato inician su batalla en División de Honor Plata

El momento ha llegado. El BM Caja Rural Zamora disputará hoy sábado, a partir de las 20.00 horas en el Ángel Nieto, el primero de sus partidos de una nueva aventura en División de Honor Plata. Una categoría a la que regresa tras firmar una temporada para el recuerdo en Primera Nacional, una campaña a la que quiere dar continuidad en una liga mucho más exigente y de mayor nivel como evidencia su rival de la primera jornada: Bada Huesca.

El ascenso a la segunda categoría nacional puso fin a un pequeño lapso de los "Guerreros de Viriato" fuera de la liga en la que más veces militó durante los últimos años. La competición a la que, tanto por estructura como por trayectoria, parecía pertenecer por méritos propios. Una División de Honor Plata a la que llegó a considerar su hogar, ese al que regresa con la ilusión de sentirse en casa tras un viaje fuera del balonmano profesional.

El Balonmano Caja Rural Zamora ya es "Plata": Las imágenes del ascenso / José Luis Fernández

Ahora, el BM Caja Rural Zamora debe convertir la alegría de su último éxito y el entusiasmo por estar en División de Honor Plata en fuerza, en energía pura que le ayude a competir para demostrar que sí, que su sitio está entre los mejores 32 equipos del país. Y es que, en ausencia de los pistacho, el nivel de la liga ha dado un salto notable y la permanencia se antoja como un objetivo difícil de alcanzar.

Una categoría realmente dura

Una muestra de la exigencia de esta nueva División de Honor Plata está en los nombres, pedigrí y trayectoria de los diferentes conjuntos de la liga. Rivales como el de esta tarde, un Bada Huesca que llega desde la Liga Asobal buscando pasar el mínimo tiempo posible fuera de la élite.

"Es un equipo ordenado, táctico y llamado a estar arriba”, comentaba Felipe Barrientos sobre los aragoneses, adversarios frente a los que se estrenará como primer entrenador del BM Caja Rural Zamora en partido oficial. Un debut que dará inicio a la nueva etapa de los "Guerreros de Viriato" bajo el mando del chileno, que conoce tanto la categoría (en la que compitió como portero pistacho) como el club (al que regresó el pasado curso para ser parte del cuerpo técnico).

Dos expistacho en bando enemigo

Barrientos es consciente del potencial de Bada Huesca, que ha mantenido a la mayoría de los jugadores con los que peleó en Liga Asobal el pasado curso, como el expistacho Rafa Paulo. Un grupo al que, además, ha sumado talentos como Xavi Castro, José Andrés Torres o Tomás Mendieta -también viejo conocido de la afición zamorana-. Sin embargo, pese al tremendo potencial de un bloque con nombres tan reputados como el de Gallardo, Nasarre o Nico García, el entrenador del BM Caja Rural Zamora ve posibilidades de ganarle la partida al técnico José Nolasco y sus hombres.

Los Viriatos, con herramientas y ganas de sorprender

"Tenemos las herramientas, la gente, el pabellón y la afición. Hay que confiar en que podemos lograr la victoria", aseguraba el entrenador, asegurando que los "Guerreros de Viriato" llegan "bien y unidos" al envite, poniendo como el primer elemento para el éxito contar con "el excelente grupo a nivel humano" que tiene en el vestuario.

Plantilla del BM Caja Rural Zamora para esta temporada. / C. J. T. / J. L. F.

A partir de ahí, el entrenador chileno tiene claro que papel tiene que desempeñar el BM Caja Rural Zamora en pista para intentar hacerse con sus dos primeros puntos. "Hay que defender mucho más duro y necesitamos de trabajo colectivo y velocidad en ataque", aseguraba días antes del partido, señalando las diferencias existentes entre Primera y Plata, así como la necesidad de abandonar el estilo del pasado curso para adaptarse a ese cambio. Un proceso que el BM Caja Rural Zamora ha tratado de ejecutar en pretemporada buscando "rivales más físicos y experimentados, que nos permitiera chocar con gente con más kilos y saber qué tenemos que hacer y qué no durante los partidos".

Mucho que mejorar, pero preparados para luchar

Y si bien es cierto que los resultados, hasta la fecha, no llegaron, Barrientos tiene claro que el equipo ha ido dando pasos hacia delante y que, si bien "hay muchas cosas que mejorar", el BM Caja Rural Zamora trabajará por hacer el partido necesario para ganar, mostrando esa "gran intensidad" que la plantilla ha demostrado en los entrenamientos.

Así, con el apoyo del público y buscando una defensa profunda que sea capaz de sacar a Bada Huesca de su zona de control, el BM Caja Rural Zamora regresa esta tarde a División de Honor Plata. Dispuesto a sacar el colmillo, pero sin perder la paciencia de cara a la meta rival; con sus "guerreros" preparados para hacer vibrar a la grada y cargarse de energía gracias a una afición vital de cara a cada punto en juego en el Ángel Nieto. Con toda la ilusión por volver a vivir la épica y la magia de una liga de altos vuelos.