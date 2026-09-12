El BM Caja Rural Zamora muestra gran coraje pero se queda sin premio en su regreso a Plata

El BM Caja Rural Zamora abrió su nueva aventura en División de Honor Plata ante su público con una digna derrota por 33-35 ante Bada Huesca en un partido en el que se hizo acrreedor a mucho más, fallando de forma forzada en la recta final.

Los "Guerreros de Viriato" regresaban ayer a su categoría. Esta vez como equipo aspirante a la permanencia en una competición feroz, cargada de rivales de aspiraciones máximas como su oponente: Bada Huesca. Un conjunto aragonés que perdió su hueco en la élite en verano y quiere volver por la vía rápida a la Liga Asobal. Sin embargo, el talento y el potencial visitante no iba a intimidar a un cuadro pistacho que se había preparado a fondo duramente en pretemporada y que llegaba con ilusión a la primera gran fecha de su calendario.

Así quedó claro en los compases iniciales, con Medina inaugurando el marcador del curso 2026-2027 y la defensa empleándose a fondo para detener a Bada Huesca. Un arranque igualado, con 1-1 en el marcador y los ataques encontrando problemas para anotar como lo hizo Torío en el 2-2 antes de los cinco minutos de juego.

La iniciativa, como era de esperar, la llevaba Bada Huesca; pero los "guerreros de Viriato" estaban "respondones". Carretero y Pau Ortega respondían a los goles visitantes y el BM Caja Rural Zamora no perdía de vista a su oponente. Al menos hasta un parcial de 0-2 fruto de dos siete metros para los visitantes.

Con todo, el cuadro de Barrientos no iba a bajas los brazos. Un gran gol de Carretero vino acompañado de exclusión para Bada Huesca. Y, con ello, Quique Moreno volvía a poner las tablas antes de cumplirse el minuto 10 (6-6).

No había cuartel en el Ángel Nieto. Anotaba Rafa Paulo; exhibía brazo Lalo. Y en esa "guerra", el BM Caja Rural Zamora llegó a ponerse por delante y manejar el ajustado tanteo de un partido que amenazó Bada Huesa con romper poco después con un parcial de 0-3 y exclusión para Torío (9-11, m. 14).

No aprovechó el cuadro visitante la ocasión, pero no perdió esa pequeña renta cosechada ante el empuje de los de Viriato, capaces de seguir viendo portería y mantener intactas sus opciones de partido a lo largo de los minutos. Lalo hacía el 11-13 antes de la recta final de un primer acto bastante completo de los zamoranos.

Los diez minutos previos al descanso arrancaron con tres goles para Bada Huesca. Renta que, cuando sumó un gol más, obligó a Felipe Barrientos a pedir tiempo muerto (11-15, m. 20). Un parón que el chileno aprovechó para hacer sus primeros cambios: Guille, Gigi , Quique y Jaime saltaron a pista (con Vieira para aportar en defensa).

El parón y movimiento de banquillo no tuvo efecto. La portería visitante dejó seco el ataque pistacho y, en su portería, el BM Caja Rural Zamora era castigado con dureza por la pareja arbitral cuando lograba detener el potencial físico de su oponente. Una dinámica que Oseguera consiguió romper con su primer lanzamiento (12-18, m. 25). Un tanto importante, que volvió abrir la puerta para la irrupción de Sergio Mangas, que colaboró con dos tantos para mantener la ilusión del triunfo al paso por el descanso (15-20).

El BM Caja Rural Zamora había ofrecido buena imagen ante un gran rival, pero la afición no quería que se detuviera ahí y esperaba ver a su equipo aplicarse todavía más en pista. La grada soñaba con un triunfo contra pronóstico.

Sergio Mangas anota su primer gol en División de Honor Plata. | VÍCTOR GARRIDO

El cuadro de Viriato quiso dar gusto a los suyos y volvió del descanso dispuesto a exprimirse. Lucas Santana detenía dos lanzamientos y tanto Medina como Lalo veían puerta para estrechar la diferencia a tres goles (17-20, m. 33). De hecho, gozó incluso de dos opciones más para meterse de lleno en el partido.

Bada Huesca, que en ese tramo sufrió una exclusión clara, no tardó en reaccionar y tirar de recursos. Pero el BM Caja Rural Zamora no rehuía de la pelea: Sergio Mangas y Torío anotaban en un intercambio de golpes espectacular.

Los diez primeros minutos pasaron en un suspiro, con el BM Caja Rural Zamora jugando rápido en ataque y sorprendiendo a la zaga rival hasta el punto de forzar la salida del expistacho Tomás "Oso Mendieta" para ocupar el arco rival. En ataque, los pistacho fluían; atrás, lo daban todo y ponían nervioso a un Bada Huesca que no respiró hasta una injusta exclusión a Quique Moreno que distanciaba a los zamoranos cuando la contienda iba con un cardiaco 25-27.

Volvían los tres de diferencia, pero el BM Caja Rural seguía a lo suyo. Sufría, porque era inevitable sufrir ante un rival de categoría Asobal hace unos meses, pero competía sin descanso. Tanto que, ya con todos en pista, Carretero inventaba un pase a Torío para que el cuarto de hora final ganara todavía más emoción (26-28).

Nolasco notó los problemas de los suyos y pidió tiempo muerto. Sin embargo, eso permitió al BM Caja Rural Zamora ganar aire y subir el ritmo en los siguientes minutos. Así, amparado en las paradas de Santana y con Quique, Torío y Carreño como artilleros, el cuadro de Viriato hacía lo impensable: empatar el partido a poco de diez minutos para el final.

Fue entonces cuando, sin explicación alguna, la pareja arbitral castigó con exclusión a Carretero tras un fallo visitante que daba opción a contragolpe. Decisión que no evitó la euforia en el Ángel Nieto con el 30-29 (m. 51). Tras fallar el tiro para abrir hueco y recibir el empate, Barrientos pidió tiempo muerto. El receso permitió ordenar ideas, pero no que Bada Huesca tomara la delantera en el intercambio de goles Una ventaja que afianzó con el 31-33 a tres minutos del final.

Nunca capituló el BM Caja Rural Zamora, pero siempre que parecía poder conseguir meterse en el partido, una decisión arbitral o un acierto rival lo impedía. La grada, orgullosa de los suyos -y enfadada con el dúo arbitral- acabó triste por la derrota por 33-35. n