El BM Caja Rural Zamora en División de Honor Plata: una campaña de máxima exigencia en cada jornada

La División de Honor Plata se abre este fin de semana con la vuelta de un Balonmano Caja Rural Zamora dispuesto a reclamar su sitio entre los mejores clubes del panorama nacional. Un objetivo que no será nada sencillo para el conjunto de Viriato, ya que aguarda -a priori- una de las más duras y exigentes ediciones de la segunda categoría nacional que se recuerdan.

Desde que los "Guerreros de Viriato" cayeron a Primera Nacional, la División de Honor Plata no ha parado de crecer y cuenta, ahora mismo, con un elenco de grandes clubes buscando regresar a la cima española del balonmano o pisarla por primera vez.

El primer partido dará muestra de ello. Bada Huesca, recién descendido de la Liga Asobal, será el primer visitante en un Ángel Nieto que volverá a ver grandes equipos como BM Guadalajara, Servigroup Benidorm, Blendio Sinfín, Cisne BM o Anaitasuna. Todos ellos, no hace tanto compitiendo frente al primer equipo de un FC Barcelona que vuelve a contar con su filial en liza.

Igualmente, el BM Caja Rural de Zamora visitará algunos de esos pabellones en los que fraguó partidos inolvidables, como La Albericia (escenario del primer ascenso zamorano a Asobal) o un Palau d’Esports l’Illa de Benidorm al que acudirá en su primer desplazamiento del curso.

Aspirantes a todo como UBU San Pablo o Fundación Agustinos, equipos de play-off el pasado curso, se cruzarán en el camino de un BM Caja Rural de Zamora obligado a dar el máximo cada día para alcanzar una permanencia que muchos dan por garantizada, ya que cuentan con proyectos ambiciosos. Entre ellos, un OAR Coruña que fue la gran sorpresa del último curso o un BM Contazara dispuesto a seguir la estela de aquel BM Aragón de Demetrio Lozano.

No habrá rival sencillo y la exigencia será máxima jornada tras jornada, poniendo a los recién ascendidos como Amenabar Zarautz o los propios "Guerreros de Viriato" bajo un constante escrutinio deportivo. Nadie querrá quedarse atrás en una temporada que promete ser apasionante.