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Fórmula 1

Alonso y Sainz saldrán 18 y 20 en el GP de España

Norris logra la 'pole' en el estreno del Madring y Antonelli saldrá desde la segunda posición

Las mejores imágenes de la clasificación del GP de España, en Madrid.

Las mejores imágenes de la clasificación del GP de España, en Madrid. / José Luis Roca / EPC

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Laura López Albiac

Laura López Albiac

La parrilla de salida del primer GP de España de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Madring tendrá al actual campeón del mundo Lando Norris y McLaren en la pole, por delante del líder del Mundial Kimi Antonelli. La segunda fila la compartirán dos campeonísimos como Max Verstappen y Lewis Hamilton, lo que garantiza un inicio fulgurante.

[Consulta la clasificación del Mundial de F1]

Los españoles saldrán rezagados y más aún después de la sanción de tres puestos recibida por Carlos Sainz por bloquear a Valtteri Bottas en la clasificación.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Clasificación del GP de España de Fórmula 1

1. Lando Norris (McLaren) 1'31"824

2. Kimi Antonelli (Mercedes) 1'31"835

3. Max Verstappen (Red Bull) 1'31"964

4. Lewis Hamilton (Ferrari) 1'32"013

5. Charles Leclerc (Ferrari) 1'32"019

6. George Russell (Mercedes) 1'32"149

7. Oscar Piastri (McLaren) 1'32"294

8. Liam Lawson (Red Bull) 1'32"316

9. Franco Colapinto (Alpine) 1'32"903

10. Arvid Lindblad (Visa RB) 1'33"041

11. Nico Hülkengerg (Audi) 1'33"223

12. Gabriel Bortoleto (Audi) 1'33"388

13. Esteban Ocon (Haas) 1'33"667

14. Pierre Gasly (Alpine) 1'33"753

15. Yuki Tsunoda (Visa RB) 1'34"084

16. Alexander Albon (Williams) 1'35"532

17. Fernando Alonso (Aston Martin) 1'35"388

18. Sergio Pérez (Cadillac) 1'35"913

19. Valtteri Bottas (Cadillac) 1'38"011

20. Carlos Sainz (Williams) 1'35"312 (*-3P)

21. Oliver Bearman (Haas) ST

22. Lance Stroll (Aston Martin) ST

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* Carlos Sainz sancionado con 3 posiciones por bloquear a Bottas

Fuente: Sport

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