El Zamora CF presenta a Dani Fernández y José Albert: Crecimiento rojiblanco

El Zamora CF ha presentado este viernes a dos nuevas piezas para su proyecto 2026/27: Dani Fernández y José Albert. Dos futbolistas de los que David Vizcaíno subrayó su perfil joven, vertical y competitivo, idóneo para esa plantilla ambiciosa que ha tratado de completar el club.

Vizcaíno abrió el acto destacando la llegada de Dani, extremo de enorme proyección que aterrizó en Zamora antes de que una lesión en pretemporada frenara su adaptación. Ya integrado de nuevo en el grupo, el director deportivo aseguró que la afición podrá ver “a un futbolista vertical, descarado y con mucha velocidad”, cuyas primeras sesiones antes del parón “dejaron claro el nivel que tiene”.

Sobre José Albert, última incorporación del mercado, Vizcaíno fue rotundo: “Era el perfil que nos convencía al 100%, tanto a Óscar (Cano) como a mí”. Lateral izquierdo capaz de actuar también como carrilero, su fichaje requirió una negociación larga. “A veces parecía que estaba cerca, otras lejos… pero su empeño por venir fue decisivo”, reconoció.

Dani Fernández: “Vine aquí para crecer y demostrar quién soy”

El joven extremo, cedido por el Girona, explicó que no dudó cuando recibió la llamada de su representante. “Tuve claro desde el primer momento que quería venir. Cuando hablé con Vizcaíno supe lo grande que es este club”, afirmó.

Dani, aún recuperándose de una lesión cuya rehabilitación está cerca de su fin, se mostró agradecido por el trato recibido ante este primer obstáculo y destacó la profesionalidad del club, que notó desde el primer acercamiento. "El club ha respondido al 100% en todo momento. Los fisios y los compañeros me han ayudado muchísimo”, comentó, destacando que su intención ahora es "dar el máximo" por los rojiblancos y "crecer". Un reto, este último, que tenía claro desde que le llegó la oferta del Zamora CF: "Quería salir de mi zona de confort para afrontar retos y demostrar el jugador que soy":

Dani Fernández, Vizcaíno y José Albert, en rueda de prensa. / C. J. T.

José Albert: “El proyecto es ambicioso y lo tuve claro desde el primer día”

Por su parte, José Albert, el último en llegar al Zamora CF, afirmó que su fichaje tuvo "negociaciones complicadas", pero que siempre estuvo decidido a sumarse al club rojiblanco cuando, tanto David Vizcaíno como Óscar Cano, le transmitieron el proyecto que la entidad zamorana se trae entre manos. Una propuesta que le convenció de inmediato. “Me hablaron del grupo, de la calidad de los jugadores y del objetivo. Es un proyecto ambicioso y quería formar parte de él”, señaló, destacando que pese a su juventud conoce bien la exigencia de un equipo como el Zamora CF al haber formado parte de aquel Ibiza que alcanzó play-off no hace tanto.

José Albert aseguró que sus primeros días han superado las expectativas: “La plantilla es increíble y me han acogido muy bien”. Sobre su perfil, se definió como “lateral intenso, competitivo, con llegada y estabilidad defensiva”, y aseguró que si bien "La categoría es muy difícil", cree que "con este equipo se pueden hacer grandes cosas" esta temporada.

Disponible ya al 100% para el míster, el defensa cerró su presentación con un mensaje claro: “Vengo a crecer y a ayudar al club a lograr el objetivo”.