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Fútbol / Primera RFEF

El Zamora CF y su profundidad de plantilla: Dos partidos y solo tres estrenos pendientes

Óscar Cano ha dado protagonismo a casi todos los jugadores de su plantel en los cerca de 200 primeros minutos de liga jugados en el Ruta de la Plata

Once inicial del Zamora CF en el pasado encuentro frente al UD Logroñés en el Ruta de la Plata. | VÍCTOR GARRIDO

Once inicial del Zamora CF en el pasado encuentro frente al UD Logroñés en el Ruta de la Plata. | VÍCTOR GARRIDO

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Carlos Toyos

Zamora

La liga en Primera RFEF acaba de empezar y muchos equipos continúan todavía buscando definirse sobre el terreno de juego. Uno de ellos es el Zamora CF, irregular en el inicio de curso.

En el desarrollo de las dos primeras jornadas, el cuadro rojiblanco no ha encontrado la fórmula que le lleve a la victoria. No ha sido capaz de afianzar sus señas de identidad y de alcanzar ese equilibrio que persigue Óscar Cano sobre el terreno de juego para los suyos. Sin embargo, el Zamora CF sí ha hecho gala de una fortaleza importante de cara al campeonato de liga: su amplio fondo de armario.

GALERÍA | El partido del Zamora CF - UD Logroñés, en imágenes

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GALERÍA | El partido Zamora CF - UD Logroñés, en imágenes / Víctor Garrido

Óscar Cano ha intentado de forma activa encontrar una solución a las dificultades rojibllancas sobre el terreno de juego. Pruebas en busca de un mejor desempeño en las que ha dejado claro que cuenta con todos sus jugadores para la empresa de esta temporada.

Dos jornadas y minutos para casi todos

El Zamora CF ha disputado, hasta ahora, algo menos de 200 minutos de liga (180 reglamentarios más varios de añadido) y en ese tiempo Cano ha ofrecido oportunidades a casi todos sus jugadores. La gran mayoría acudirán al Arenas de Getxo habiendo debutado en el Ruta de la Plata, algo poco habitual.

Del empate firmado ante el Athletic Club "B" al duelo frente a UD Logroñés hubo cambios sustanciales en el once inicial. Únicamente Iker Piedra, Luismi Luengo, Eudald Vergés, Iago Indias, Pau Mascaró y Fabi repitieron de inicio, lo que dio lugar a cinco cambios.

GALERÍA | El partido entre el Zamora CF - Athletic de Bilbao, en imágenes

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GALERÍA | El partido entre el Zamora CF - Athletic de Bilbao, en imágenes /

De esos cambios -Isaiah, Carlos Ramos, Diego Moreno, Izan Yurrieta y Losada-, tres ya habían contado con minutos en el primer envite, en el que fueron titulares Juanje, Gorjón y Carbonell -suplentes en la segunda jornada-, Dufur -lesionado- y Mauro Costa. El único que no pasó del banquillo a titular fue un Hidalgo que -al igual que Costa- se quedó sin minutos en beneficio de Eric Gómez y/o Jaime Sancho, que se estrenaron durante la segunda mitad del choque ante el UD Logroñés, ampliando más el abanico de opciones utilizadas por Cano en el arranque liguero.

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Sin contar a los canteranos, Cano ya ha podido observar en liga el desempeño de la mayoría de sus jugadores y diferentes combinaciones entre ellos. Los únicos que quedarían por estrenarse serían el meta Fran Árbol, el lesionado Dani Fernández y el recién llegado Julio Albert que, si bien fue convocado en la segunda jornada, había firmado esa semana por los rojiblancos. Tres piezas a sumar al puzzle de un Zamora CF en el que, sin duda, todos son fundamentales.

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