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El Recoletas Zamora arranca la pretemporada con una victoria en Plasencia

Las jugadoras naranjas superaron al CP Miravalle en un duelo marcado por la aportación de la cantera

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Las plantillas de Recoletas Zamora y CP Miralvalle posan juntas para las cámaras en "La Bombonera" / Cedida

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C. J. T.

El Recoletas Zamora abrió sus partidos de pretemporada este jueves con una victoria sólida ante el CP Miralvalle (54‑67), un primer test que dejó más sensaciones que conclusiones y que sirvió para comprobar el punto de partida del nuevo proyecto de Raúl Pérez. Con solo siete jugadoras del primer equipo disponibles y el refuerzo imprescindible de la cantera, el conjunto zamorano mostró carácter, ritmo defensivo y una identidad que empieza a asomar pese a llevar apenas una semana de trabajo.

El encuentro comenzó igualado (14‑14 al término del primer cuarto), pero el Recoletas Zamora fue creciendo desde la defensa y llegó al descanso con ligera ventaja (26‑29). El despegue definitivo llegó en el tercer cuarto, donde un parcial de 13‑20 permitió romper el partido y gestionar la renta hasta el final.

La intensidad atrás fue la mejor noticia del estreno: 22 recuperaciones, 25 puntos tras pérdida rival y dominio interior (22‑34 en la pintura). También aparecieron, como es lógico en septiembre, aspectos por pulir: 27 pérdidas y desacierto exterior.

En el plano individual, Ana Pérez firmó una actuación sobresaliente con 19 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Mientras que, de las recién llegadas brilló Kathy Benítez en su debut con 14 puntos, 4 rebotes, 6 robos y 19 de valoración. Además, cabe destacar el papel de Claudia Pérez, que aportó 10 puntos.

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Tras el partido, Raúl Pérez valoró el esfuerzo del grupo: “Es un partido típico de pretemporada, con solo una semana de trabajo y muchas cosas que mejorar, pero el equipo ha competido bien y ha sido muy intenso en defensa”. El técnico destacó además el papel de las jugadoras de la cantera, claves para completar la rotación y cuya ilusión contagió al resto de protagonistas en este primer ensayo de la pretemporada. Una puesta a punto que continuará la próxima semana con la disputa de la Copa de Castilla y León en Benavente.

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