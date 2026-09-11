El Recoletas Zamora arranca la pretemporada con una victoria en Plasencia

El Recoletas Zamora abrió sus partidos de pretemporada este jueves con una victoria sólida ante el CP Miralvalle (54‑67), un primer test que dejó más sensaciones que conclusiones y que sirvió para comprobar el punto de partida del nuevo proyecto de Raúl Pérez. Con solo siete jugadoras del primer equipo disponibles y el refuerzo imprescindible de la cantera, el conjunto zamorano mostró carácter, ritmo defensivo y una identidad que empieza a asomar pese a llevar apenas una semana de trabajo.

El encuentro comenzó igualado (14‑14 al término del primer cuarto), pero el Recoletas Zamora fue creciendo desde la defensa y llegó al descanso con ligera ventaja (26‑29). El despegue definitivo llegó en el tercer cuarto, donde un parcial de 13‑20 permitió romper el partido y gestionar la renta hasta el final.

La intensidad atrás fue la mejor noticia del estreno: 22 recuperaciones, 25 puntos tras pérdida rival y dominio interior (22‑34 en la pintura). También aparecieron, como es lógico en septiembre, aspectos por pulir: 27 pérdidas y desacierto exterior.

En el plano individual, Ana Pérez firmó una actuación sobresaliente con 19 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Mientras que, de las recién llegadas brilló Kathy Benítez en su debut con 14 puntos, 4 rebotes, 6 robos y 19 de valoración. Además, cabe destacar el papel de Claudia Pérez, que aportó 10 puntos.

Tras el partido, Raúl Pérez valoró el esfuerzo del grupo: “Es un partido típico de pretemporada, con solo una semana de trabajo y muchas cosas que mejorar, pero el equipo ha competido bien y ha sido muy intenso en defensa”. El técnico destacó además el papel de las jugadoras de la cantera, claves para completar la rotación y cuya ilusión contagió al resto de protagonistas en este primer ensayo de la pretemporada. Una puesta a punto que continuará la próxima semana con la disputa de la Copa de Castilla y León en Benavente.