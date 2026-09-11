Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Debemos colectivizar el talento"

Óscar Cano volvió a poner ayer el foco en la palabra competir, esa que le preocupaba tras la derrota ante el UD Logroñés y que, junto al significado futbolistico de equilibrio, tiene presente de cara al choque del domingo en casa del Arenas de Getxo.

Así quedó claro en la rueda de prensa previa al choque, en la que marcó determinadas líneas a seguir por el Zamora CF en la siguiente cita, como el compromiso defensivo, que consideró "es cosa de los once jugadores" y que ha revisado esta semana. "Regalamos los dos goles y varias acciones cerca del final de la primera parte -del úlitmo partido-. En una categoría seria como Primera RFEF eso no puede ocurrir", afirmó el técnico, que también habló de "ciertas desconexiones" a lo largo del choque que pasan factura a un conjunto rojiblanco que desea ver "más compacto, más solidario" ante el Arenas de Getxo. Un equipo que haga "lo que toca hacer".

"Si uno se equivoca, compromete a los demás. Ser competitivos es no descuidarte en un marcaje, en una presión, en un retorno", insistió Cano, consciente de que los resultados no han sido los mejores y que difieren de la imagen dada en pretemporada. Puesta a punto de la que señaló que, quizá, "los dos últimos partidos hicieron daño". "Hicimos cosas extraordinarias ante dos de los mejores filiales del país como son los del Real Madrid y el Atlético de Madrid; quizá, eso nos confundió a todos, sobre todo a los más jóvenes. Cada partido es un mundo y ahora llega la verdad, donde te juegas los puntos", indicó.

En cuanto a la gestión del grupo, defendió la competencia interna y adelantó que -al momento de sus declaraciones- tiene pensados cambios: "algún cambio va a haber. Tenemos una plantilla más amplia, con fondo de armario, y nuestra obligación es buscar soluciones a lo que no se hizo bien", explicó, rechazando posibles roles de titulares o suplentes, pero admitiendo que todo tipo tiene un esqueleto sobre el que se configura, una base de jugadores claves.

El técnico, lejos de ponerse a la defensiva, también se detuvo en las críticas externas fruto de los resultados. "Muchas opiniones me ayudan. A veces alguien dice algo y pienso: "pues tiene razón". Todo el mundo aprende de todo el mundo", indicó, subrayando la necesidad de ganar estabilidad y calma en un inicio de curso que "no es definitivo" de cara a la totalidad de la campaña.

El Zamora CF debe encontrar su camino y Cano cree que la senda a seguir es el titular que puso a su intervención ayer: "colectivizar el talento". "Debemos cambiar el chipo al grupo: primero va el mono de trabajo, luego todo lo demás. Que todo lo que saben hacer lo entiendan desde una perspectiva colectiva. Ahí está la clave", subrayó.